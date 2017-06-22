IŞİD’e katılmaya giderken yakalandı

Lizbon aktarmalı olarak İstanbul'a gelerek IŞİD'e katılmak isteyen ABD'li gözaltına alınarak hakim karşısına çıktı.

ABD, Bronx’ta yaşayan Saddam Mohamed Raishani’yi konuşuyor. Önceki gün New York JFK Havaalanı’ndan Lizbon aktarmalı İstanbul uçağına binmeye çalışan Raishani havaalanında gözaltına alındı.

30 yaşındaki Raishani’yi gözaltına alan güvenlik güçleri, adamın IŞİD’e katılmak için bu yolculuğa çıkmayı planladığını ifade etti. Bugün mahkemeye çıkarılan Raishani’nin, terör örgütüne destek vermekten dolayı 20 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Mahkemede Raishani’nin bu hafta başında görüştüğü bir kişiye önümüzdeki günlerde bir IŞİD militanıyla Türkiye’de buluşmayı planladığını söylediği belirtildi. Bu IŞİD militanının Raishani’yi terör örgütüne dahil etmekten sorumlu olduğu da kaydedildi.