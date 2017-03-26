İsviçre, Erdoğan pankartı için soruşturma başlattı

İsviçre Bölge Savcılığı, terör örgütlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartlarıyla ilgili soruşturma başlattı. İsviçre Büyükelçisi Erdoğan'ı hedef gösteren terör örgütü gösterisi nedeni ile Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Erdoğan bugün Gaziosmanpaşa'daki konuşmasında İsviçre’nin başkenti Bern’de terör örgütü PKK yandaşlarınca açılan ve kendisini hedef gösterildiği pankart hakkında sert tepki göstermişti.

Erdoğan, İsviçre’nin başkenti Bern’de terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen “Hayır” mitinginde kendisini hedef gösteren pankart için sert tepki göstermişti. Erdoğan, “Kendi ülkesinin cumhurbaşkanına karşı, Avrupa’da terör örgütleri pankartlarla, resmin yanı başına silah koyuyor. Onların solak partileri ile Türkiye’nin oradaki terör örgütü beraber yürüyorlar. Burası İsviçre, Hollanda, Belçika, Almanya. Bunları söyleyince beyfendiler rahatsız oluyor. Siz bizi üzüyor musunuz, üzüleceksiniz. Daha bu işin başı” demişti.