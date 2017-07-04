Kadınlardan tecavüzcüye meydan dayağı

Hindistan'da 3 kadın ellerini ve kollarını bağladıkları bir adama adeta meydan dayağı attı. 3 kadın tarafından dövülen adamın bir çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Hindistan’da bir çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen bir adam kadınlar tarafından adeta linç edildi. Yoldan geçen biri tarafından kaydedilen videoda üç kadın bir adamı önce elleri ve bacaklarından bağlayarak yerde sürülüyor daha sonra da uzun sopalarla vuruyor.

Onlarca kadın ve çocuğun önünde kadınlar sırayla adamı döverken adamın mücadele etmemesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede 23.000 kez izlendi. Tecavüzün ulusal bir sorun olduğu Hindistan’da halk bazen tecavüzcüleri cezalandırabliyor.