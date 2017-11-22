Kahve dükkanındaki sapık ifşa oldu! | Son haberler

İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü bir kahve dükkanında tuvalete kamera yerleştiren sapık haberi olmadan kendisini de kaydetti. Ancak varlığı geç fark edilen kameranın yaklaşık 1 ay kadar tuvalette kaldığı tahmin ediliyor.

Londra’nın güneyinde bulunan Vauxhall’daki ünlü bir kahve dükkanı zincirinin mağazasında büyük bir şok yaşandı. Dükkana gelen müşterilerden biri tuvalete yerleştirilmiş kamerayı fark ettiği ve derhal yetkililere haber verdi.

Polisin yaptığı araştırmada çok sayıda müşterinin gizli görüntülerine rastlanırken, bu görüntülerin daha önce kimse tarafından izlenmediği belirtildi. Aynı zamanda kamerayı yerleştiren kişinin de kendisini yanlışlıkla kaydettiği ortaya çıktı.

Polis şimdi kamerayı tuvalete yerleştiren kişiyi arıyor.