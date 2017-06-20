Katar Dışişleri Bakanı: Türkiye, Kuveyt ve Umman’ın desteğine dayanan bir B planımız var

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani, Katar'a yönelik ekonomik boykotun devam etmesi durumunda B planlarının hazır olduğunu ve bu planın Türkiye, Kuveyt ve Umman'ın desteğine dayandığını söyledi. Şeyh Muhammed, uçuşlar için gerekli geçişler için de İran'ın kolaylıklar sağladığını belirtti.

Şeyh Muhammed, Katar’ın, kendileriyle ekonomik ilişkilerini kesen ve seyahat kısıtlamaları getiren Arap ülkeleriyle bu tavırlarını değiştirmedikleri sürece herhangi bir müzakere yapmayacağını belirtti ve böylece Katar’ın iç işleri ya da El Cezire televizyonunu yayınları konusunda görüşmeler yapılabileceği tartışmalarına son noktayı koymuş oldu.

Bazı Körfez ülkeleri, Katar’ı İslamcı militanları desteklemek ve bölgede huzursuzluk çıkarmakla suçlarken, Doha bu suçlamaları reddediyor.

Şeyh Muhammed gazetecilere yaptığı açıklamada, “Katar abluka altında, şu anda bir müzakere yok. Görüşmelere başlamak için ablukayı kaldırmak zorundalar” diyerek, “Ablukanın kaldırılması konusunda şimdiye kadar herhangi bir ilerleme görmedik, ki ileriye doğru atılacak herhangi bir adım için ön şart bu” ifadelerini kullandı.

Kuveyt emirinin krizin çözümü için tek arabulucu olduğunu söyleyen Sheikh Mohammed, çözüm çabalarını ilerletebilmek için Körfez ülkelerinin taleplerini beklediklerini belirtti.

“İÇ İŞLERİMİZ HAKKINDA MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ”

Şeyh Muhammed, “‘Katarlılar ne istediğimizi biliyor, şunu ya da bunu yapmayı bırakmalılar, yabancı bir izleme sistemi tarafından izlenmeliler’ gibi belirsiz taleplerle bu iş olamaz” dedi ve Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Umman’dan oluşan altı ülkelik Körfez İşbirliği Konseyi’nin faaliyetlerini ilgilendiren her konunun müzakere konusu olabileceğini söyledi.

Şeyh Muhammed, “Kimse benim içişlerime karışamaz. El Cezire ve Katar’ın bölgesel konulardaki dış politikası Katar’ın iç işleridir. Ve biz içişlerimiz hakkında müzakere etmeyeceğiz” dedi.

Krizden sivil seyahatler ve bazı gıda ürünlerinin ithalatı etkilenirken, Körfez bölgesinde yaşanan gerilim bölgede iş yapan şirketlerde de kafa karışıklığı yarattı. Fakat dünyanın en büyük sıvı doğalgaz (LNG) ihracatçısı Katar’dan enerji ihracatı herhangi bir şekilde etkilenmedi.