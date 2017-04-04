Kerkük’te flaş gelişme: Referandum kararı

Kerkük İl Meclisi, kentin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlanması için referandum kararı aldı.

Irak Anayasası gereğince Bağdat yönetimine bağlı durumdaki Türkmen kenti Kerkük’ün, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlanması için son adım atıldı.

Kerkük İl Meclisi’ndeki Kürt üyeler, Arap ve Türkmenlerin boykot ettikleri toplantıda, kentin IKBY’ye bağlanması için “referandum” kararı aldı.

İl Meclisi’nin kararı, Kerkük’te kamu binalarına Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağının çekilmesiyle başlayan süreçte yeni bir adım oluşturuyor.

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İl Meclisi’nin referandum kararını almasının ardından, Kürt üyelerle basın açıklaması yapan Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, “Kerkük’ün tartışmalı bölgeler statüsünden çıkıp, kaderinin tayin edilmesi için il meclisi olarak referandum yapılması kararı aldık. Referandum talebimizi Irak merkezi hükümetine iletiyoruz. Kerkük halkının artık bekleyecek gücü kalmadı” dedi.