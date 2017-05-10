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Kokain bağımlısı Cengiz, Budist rahibi oldu

Almanya'da yaşayan Cengiz isimli Türk uyuşturucu bağımlılığını çözmek için Tayland'a gitti ve Budist oldu.

Sozcu.com.tr
13:4410 Mayıs 2017
Dünya
Kokain bağımlısı Cengiz, Budist rahibi oldu
Almanya'da yaşayan Cengiz isimli Türk uyuşturucu bağımlılığını çözmek için Tayland'a gitti ve Budist oldu.

Uyuşturucu bağımlılarının yeni çaresi Tayland’daki tapınaklar… Almanya’da teknoloji sektöründe üst düzey bir pozisyonda görev alan ve hayatı boyunca para ve prestij içinde yaşayan Cengiz, uyuşturucu batağına düştü.

Kokain bağımlısı olduktan sonra intiharın eşiğine kadar gelen Cengiz’in bu bağımlılığından kurtulması ve hayatının iplerini eline alması için ise Tayland’daki Budist tapınaklarına gitmesi gerekiyordu.
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Reuters’a konuşan 38 yaşındaki Cengiz, “Wat Thamkrabok resmen hayatımı değiştirdi. İşim çok stresliydi ve yüksek performans talep eden Batı toplumunda bir köleydim” yorumunu yaptı. Manastıra 14 yıl önce gelen ve sık sık meditasyon ve dua etmek için manastırı ziyaret eden Cengiz’in adı Rahip Atalo oldu.

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Bu deneyimini kitaplaştırmak istediğini söyleyen Rahip Atalo gibi Bangkok’un 140 kilometre kuzeyindeki Wat Thamkrabok’ta 110 bini aşkın insan 1959’dan beri rehabilite oluyor.

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Rehabilitasyonun başında Sajja seremonisi yapan rahipler ve hastalar bu esnada bir daha uyuşturucu kullanmayacaklarına yemin ediyorlar. Daha sonra hastalar en az 5 gün boyunca kendilerini kusturacak güçlü bitkisel ilaçlar alıyorlar. Kustuktan sonra ise bitki özlerinden oluşan bir banyo ile detoks süreci başlıyor.

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İlk 5 gün boyunca dış dünya ile herhangi bir iletişimi olmayan hastalar bu süreç boyunca masa tenisi oynayıp ağırlık kaldırarak meditasyon yapabiliyor. Öte yandan tapınaktaki resimlerdeki ve Buddha heykellerindeki boyaları yapıyorlar.

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Son güncelleme: 13:5910.05.2017
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