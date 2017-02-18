Kuzey Kore liderinin kardeşine suikastın şüphelisi: Kamera şakası sandım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Endonezyalı kadının, yaşananları kamera şakası sandığı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Endonezyalı kadının, yaşananları kamera şakası sandığı belirtildi.

Kim Jong-nam’ın Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki havaalanında uçağa binmek için beklerken zehirlenerek öldürüldüğü sanılıyor.

Cinayetle ilgili olarak iki kadın ve bir erkek gözaltına alındı.

Endonezya polisi, gözaltına alınan Endonezya vatandaşı Siti Aisyah adlı kadının, bir kamera şakasında rol alması için kendisine para ödendiğini iddia ettiğini söyledi.



Polis, Kim Jong-nam’ın yüzüne zehirli bir maddenin sıkıldığına inanıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Endonezya’nın en üst düzey polis yetkilisi Tito Karnavian, yüzlerine su sıkılmadan önce erkeklerin gözlerini kapatmaya ikna edildiği şakanın, iki kadın tarafından daha önce üç ya da dört kişi üzerinde yapıldığını söyledi.

Karnavian gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu şaka üç ya da dört kez yapılmış ve birkaç dolar para verilmiş ve son hedef Kim Jong-nam’ın yüzüne ise zehirli bir madde sıkıldığı iddia ediliyor. Şüpheli, bunun yabancı casusların düzenlediği bir suikast girişimi olduğundan habersizmiş” dedi.

Güney Kore ve Malezya televizyonlarında yayımlanan bulanık bir görüntüde, bir kadın üzerinde “LOL” yazan bir tişörtle koşarken görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Çin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'daki havalimanına gelen Kim Jong-nam, check-in yapmak üzere makinelerin önünde sırada beklerken zehirlenerek öldürüldü.

13 Şubat’ta yaşanan olayla ilgili ikisi kadın 3 kişi tutuklandı.

Zehrin Kim Jong-nam'a nasıl verildiği henüz kesinlik kazanmadı olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Saldırıdan sonra kendini iyi hissetmediğini belirten Kim Jong-nam, hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Uzun zamandır ülkesinden uzakta yaşayan Kim Jong-nam’ın Kuzey Kore tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan suikast Malezya ile Kuzey Kore arasında bir krize dönüşüyor. Malezyalı yetkililer Kim Jong-nam’ın Kuzey Kore’deki ailesinden DNA örneği gönderilmediği taktirde cenazeyi teslim etmeyeceklerini açıkladılar.