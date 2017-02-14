Maymunlar ‘benlik farkındalığı’ göstergesi olan ‘aynada kendini tanıma’ testinden geçti

Maymunların kendilerini aynada tanıyacaklarını öğreten bir atılım, hayvan krallığında kendilik(benlik) bilinci derecesini anlamamıza neden olabilir.

Dailymail’de yer alan habere göre, Çin’deki bir bilim insanı grubu, erkek rhesus maymunlarını, benlik bilincinin standart bir göstergesi olan aynada kendini tanıma- (MSR: Mirror Self-Recognition) testini başarıyla geçirmeleri için eğitti.

Dailymail’de yer alan habere göre; araştırma, bedensel benlik bilincinin, sanılandan çok daha fazla türe ait bilişsel bir yetenek olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, MSR ile teyitlenen kendini tanıma yeteneğinin, yalnızca insanlarda ve birkaç büyük maymun türünde bulunduğu düşünülüyor.

Rhesus maymunları yiyecek gibi gizli nesneleri bulmak için aynaları kullanabilir ama normalde MSR’yi görüntülemez. Araştırmacılar bu durumun nedenini açıklayamamıştı ve Çin’deki ekip, maymunların bu konuda eğitilip eğitilemeyeceğini anlamaya karar verdi.

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Sonuçları National Academy of Science dergisinde yayınlanan rapor umut verici olarak niteleniyor. Şanghay Biyolojik Bilimler Enstitülerinde nörobiyolog Mu-ming Poo ve meslektaşları erkek rhesus maymunlarını teste sokmak için bir eğitim programı geliştirdiler.

Ekip, ayna görüntüsü doğru bir şekilde hedeflemek için üy maymunu bir lazer işaretleyici kullanarak eğitti. Maymunlar, başları yumuşak kaucuçuk bilyalarla tutulacak özel olarak tasarlanmış bir sandalyaye oturtuldu. Araştırmacılar, lazer ışığını toplara ve daha sonra ve ışığın sadece maymunun önündeki bir aynada görülebilecek şekilde noktanın olduğu panoya doğru doğrulttu.

Maymun, ışığın yerini her seferinde tespit ettiğinde, bir yemek ile ödüllendirildi. Birkaç haftalık eğitimden sonra, aynı lazer ışığı -eğitimde kullanılmayan bir bölge seçilerek- maymunun yüzünde parlıyordu. Üç eğitilmiş maymun, ışık noktasının çarptığı yüz alanına dokundu, bu da yalnızca önündeki aynada görülebiliyordu. Eğitimli maymunlar daha sonra hem test koltuğunda iken hem de kafeslerine geri döndüklerinde MSR için standart yüz işaretleme testini geçti.

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Daha önce yunuslara MSR testi uygulayan New York’taki Hunter College’da bir bilişsel psikolog olan Diana Reiss, Science dergisine şu açıklamada bulundu:”Bu gerçekten ilginç bir çalışma, çünkü maymunların ne yapamayacaklarını değil, başarıya ulaşmaları için ne gerektiğini gösteriyor. ”

AYNA TESTİ NEDİR? Ayna testi, 1970 yılında Gordon Gallup Jr tarafından geliştirilen kendini fark etmenin bir ölçüsüdür. Test, bir hayvanın aynadaki yansımasını kendisinin bir görüntüsü olarak algılayıp algılamayacağını belirleyerek kendini fark etmeyi ölçer. Bu, hayvanı kokusuz bir boya ile gizlice işaretleyerek ve hayvanın, boyanın kendi bünyesinde bulunduğunun farkına vararak tutarlı bir şekilde tepki gösterip göstermediğini gözleyerek gerçekleştirilir.

Ayna testinden geçmiş hayvanlar, yaygın olarak şempanzeler, bonobolar, orangutanlar, yunuslar, filler, insanlar ve muhtemelen güvercinlerdir. Şaşırtıcı bir şekilde, özel bir goril olan Koko hariç goriller testi geçemedi. Bunun nedeni muhtemelen goriller göz temasını agresif bir jest olarak görüyor ve normalde birbirlerine bakmaktan kaçınmaya çalışıyorlar. İnsanlar ise en az 1.5-2 yaşına gelene kadar bu testte başarısız olma eğilimindedirler.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL



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