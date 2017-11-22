NASA bile Mars’taki gizemi açıklayamadı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'ın yüzeyinde görüşen gri şekiller hakkında açıklama yaptı. Kraterler üzerindeki gri ve dalgalı oluşumlar hakkında, "Daha önce bunların su yüzünden olduğunu düşünmüştük. Ama yanılmışız" dedi.

Uzayla ilgili yapılan araştırmalara sıklıkla konu olan NASA bu sefer korkutucu bir açıklama yaptı. NASA yetkilileri Mars yüzeyinde yıllardır görülen gri ve koyu renkli dalgalı cisimler hakkında konuştu. Geçmişte bu işaret ve cisimlerin suyun gel git yapmasıyla oluştuğunu tahmin ettiklerini dile getiren NASA yetkilileri Nature Geoscience isimli dergi için bir makale hazırladı.

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Makalede bu renk farkına ve desenlere sebep olan şeyin aslında su olmadığını tahmin eden ve yıllardır bilinen yanlışı düzelten NASA yetkilileri, “Aslında suyun bu konuda hiçbir etkisi olmayabilir. Araştırmalarımıza göre bu renk ve desenler Mars yüzeyindeki kumun hareketinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.Toz ve kum ağırlıklı bir habitatı olan Mars genelde kuru olarak biliniyor. Kumun sıvı gibi hareket edebildiği Mars’ta çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar aracılığıyla bu değişimin sudan kaynaklanmadığını söyleyen yetkililer, “İncelemelerimize göre suyun etkisi olabileceğini gözardı edemiyoruz. Uzmanlarımız bu konuda hala soruları kesin olarak yanıtlayamıyor. Bu gizemi çözmek için araştırmalara devam edeceğiz” dedi.