New York Eski Belediye Başkanı Guliani, Reza’nın avukatı oldu

ABD'de yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Reza Zarrab Ağustos ayındaki jürili karar duruşmasından önce, savunma ekibini büyük bir "transfer" ile güçlendirdi.

ABD'de yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Reza Zarrab Ağustos ayındaki jürili karar duruşmasından önce, savunma ekibini büyük bir "transfer" ile güçlendirdi.

Zarrab, avukatları arasına New York Eski Belediye Başkanı Rudolph Guliani’yi de dahil etti.

ABD ESKİ ADALET BAKANI DA REZA’NIN AVUKATI OLDU

Reza Zarrab’ın savunma ekibine dahil ettiği bir başka yıldız ise, ABD eski Adalet Bakanlarından Michael Mukasey. Mukasey, ABD Başkanı George W. Bush döneminde Adalet bakanlığı görevinde bulunmuştu.

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HER İKİ İSİM DE TRUMP’A YAKIN

Reza Zarrab’ın avukat ekibine dahil ettiği her iki ismin ortak özelliği ise, Cumhuriyetçi partinin kritik isimlerinden olmaları. Özellikle 1994-2001 yılları arasında New York Belediye Başkanı olarak göreve yapan Guiliani, seçim kampanyası döneminde Donald Trump’a en büyük desteği veren kişilerden olmuştu. Seçildikten sonra da Trump, Giuliani’nin “siber güvenlik konusundaki gayrı resmi danışmanı” olduğunu açıklamıştı.

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BHARARA’DAN ÖNCE NEW YORK SAVCILIĞI DA YAPMIŞTI

Giuliani’nin bir başka özelliği de, Reza Zarrab aleyhine 75 yıl hapis istenen iddianameyi yazan New York Güney Bölge Federal Başsavcısı Preet Bharara’nın seleflerinden olması; Guiliani, 1980’li yıllarda New York Federal Başsavcılığı görevinde bulunmuştu.

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Reza Zarrab hakkında iddianameyi yazan Bharara ise, Trump tarafından kısa süre önce görevden alınmıştı. Bharara’nın yerine henüz resmen bir atama yapılmadı.