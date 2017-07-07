Önce teşekkür etti sonra uyardı

G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Almanya'da ikili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul öncesi yaptığı açıklamada “Fetullahçı Terör Örgütü, ne yazık ki Japonya’da eğitim kurumları, dernekler ve sözde kültür merkezleri kisvesi altında faaliyetlerini yine sürdürüyor. Bunlar Türkiye’yi hiçbir şekilde temsil etmemektedir” dedi.

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Zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Kongre Merkezinde, görüşme öncesi kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizdeki menfur darbe girişiminden sonra ilk arayan Başbakanlardan birisi olduğunuz için de sizlere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ancak bu Fetullahçı Terör Örgütü, ne yazık ki Japonya’da eğitim kurumları, dernekler ve sözde kültür merkezleri kisvesi altında faaliyetlerini yine sürdürüyor. FETÖ iltisaklı kuruluşlar kendilerini Türk toplumunun temsilcisi gibi göstererek çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlar Türkiye’yi hiçbir şekilde temsil etmemektedir” diye konuştu.

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Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.