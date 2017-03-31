Sakız adasında Suriyeli mülteci kendini yaktı

Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeliler büyük umutlarla, canlarını tehlikeye atarak geldikleri Avrupa'da çok zor koşullarda, insan onuruna ayıkırı şartlardaki kamplarda yaşamaya mahkûm edildiler. Mangalda kül bırakmayan "Avrupa medeniyeti" mültecileri bu kamplara terk etti. Müracatlarının incelenmesi aylarca süren Suriyelilerin de sabrı tükendi. Yunanistan'ın Sakız adasında sığınma başvurusu sonuçlanmayan 29 yaşındaki bir mülteci durumu protesto etmek için üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.

Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeliler büyük umutlarla, canlarını tehlikeye atarak geldikleri Avrupa'da çok zor koşullarda, insan onuruna ayıkırı şartlardaki kamplarda yaşamaya mahkûm edildiler. Mangalda kül bırakmayan "Avrupa medeniyeti" mültecileri bu kamplara terk etti. Müracatlarının incelenmesi aylarca süren Suriyelilerin de sabrı tükendi. Yunanistan'ın Sakız adasında sığınma başvurusu sonuçlanmayan 29 yaşındaki bir mülteci durumu protesto etmek için üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.

Yunanistan’ın Sakız adasında mülteci başvurusu sonuçlanmayan ve adada tutulan Suriyeli bir sığınmacı durumunu protesto etmek için üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Yunan haber ajansı ANA, Atina'daki bir hastaneye kaldırılan mültecinin vücudunun yüzde 90'ının yanık olduğunu bildirdi. Mülteciye yardım etmek isteyen bir polis memuruna da alevlerin sirayet ettiği, polisin yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’de paylaşılan bir videoda genç Suriyeli adam bir mülteci kampında elinde bir benzin bidonunu tutarken görülüyor. Adam daha sonra kamptaki diğer mültecilere doğru koşuyor ve bu esnada alev alıyor.

Yunan adalarında şu anda binlerce kişi kamplarda tutuluyor. Mültecilerin müracaatlarının incelenmesi bazen aylarca sürüyor. İnsani yardım örgütleri bu mülteci kamplarındaki insan onuruna aykırı ortamları sık sık eleştiriyorlar.