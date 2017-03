Savcı Preet Bharara, kovulduğunu açıkladı

New York Bölge Başsavcısı Preet Bharara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa etmediğini, kovulduğunu duyurdu.

Aralarında önemli yolsuzluk dosyalarını soruşturan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın da bulunduğu 46 savcının Adalet Bakanlığı’na en kısa süre içerisinde istifalarını sunmaları bekleniyordu.

46 savcının istifasının istenmesi sonrasında gözler, soruşturduğu yüksek profilli kişiler ve açtığı yolsuzluk dosyalarıyla bilinen New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara' ya çevrilmişti

Aralarında İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab'ın da bulunduğu birçok yolsuzluk soruşturmasını yürüten Bharara ile bir araya gelen Başkan Donald Trump savcıdan görevde kalmasını istemişti.

Amerika’nın Sesi’nin ulaştığı New York Güney Bölgesi Savcılığı Sözcüsü, Bharara’nın istifa edip etmeyeceği konusunda herhangi bir yorum yapmamıştı.

Ancak Bharara Twitter hesabından yapılan açıklamada, kovulduğunu duyurdu. Bharara “İstifa etmedim. Dakikalar önce kovuldum. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı iş hayatımın sonsuza dek en büyük onuru olacak” diye yazdı.

Bharara açıklmasında New York Bölge Savcılığı’nda yaptığı görevinin “profesyonel yaşamının en büyük onuru” olacağını söyledi.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.

— Preet Bharara (@PreetBharara) 11 Mart 2017