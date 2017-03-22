Son dakika… ABD’den sonra İngiltere’den Türkiye’ye yasak

ABD'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye yönelik direkt uçuşlarda "elektronik cihaz yasağı" getirmesinin yankıları sürerken, benzer bir karar İngiltere'den geldi. Londra Yönetimi, Türkiye dahil 6 ülkeye doğrudan uçuşlarda kabin içine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmasını yasakladı.

ABD'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye yönelik direkt uçuşlarda "elektronik cihaz yasağı" getirmesinin yankıları sürerken, benzer bir karar İngiltere'den geldi. Londra Yönetimi, Türkiye dahil 6 ülkeye doğrudan uçuşlarda kabin içine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmasını yasakladı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin iddiası, Başbakanlık’tan gelen açıklamayla doğrulandı. Yasak kapsamındaki diğer ülkeler ise Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada; uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan her türlü elektronik cihazın yasak kapsamında olduğunu ve kabin içine alınmayacağı belirtildi. Bu cihazların uçağın bagajına verilen bavul veya çantalara konulması gerekiyor.

Başbakanlık Sözcüsü, hükümetin bu önlemleri “gerekli ve uygun” olarak nitelendirdiğini söyledi.

İngiltere’nin koyduğu yasak kapsamındaki havayolu şirketleri şunlar: British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook, Thomson, Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlas-Global, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian, Tunis Air, Saudia.

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ABD Yönetimi’nce konan yasağa göre ise ABD'ye doğrudan sefer yapacak uçaklara binecek olan yolcular cep telefonu dışında tablet, dizüstü bilgisayar ve başkaca elektronik cihazları, el bagajı olarak kabine alamayacaklar.

ABD’nin geçici yasak kapsamına giren ülke ve şehirler şöyle: Türkiye, İstanbul; Mısır, Kahire; Ürdün, Amman; Kuveyt, Kuveyt; Fas, Kazablanka; Katar, Doha; Suudi Arabistan, Riyad ve Cidde; Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi ve Dubai.