Son dakika… Avrupalı gözlemcilerin referandum raporu açıklandı

AGİT gözlemcilerinin anayasa referandumu ile ilgili beklenen raporu yayınlandı. “YSK'nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararı önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı, kanunla çelişkili” ifadesinin kullanıldığı raporda, "Genel olarak referandum, Avrupa Konseyi standartlarına uygun değildi" denildi.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) uzmanların oluşturduğu anayasa referandumu gözlem heyeti tarafından düzenlenen basın toplantısında şunlar ifade edildi:

Avrupa Konseyi gözlem heyeti:

— Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti.

— Oy sayım prosedüründe son anda yapılan değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırmıştır.

— Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi.

— Genel olarak bakıldığında referandum standartları tutturamadı, hukuki altyapı demokratik bir süreç için yetersizdi.

AGİT gözlem heyeti:

— Anayasa referandumunda idari kaynaklar “evet” kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı.

— Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi; YSK’nın tarafsız içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı.

— Anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı.

— YSK’nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanunla çelişkili olduğunu söyleyebiliriz.