Son dakika… Avrupalı gözlemcilerin referandum raporu açıklandı

Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) uzmanların oluşturduğu anayasa referandumu gözlem heyeti tarafından düzenlenen basın toplantısında şunlar ifade edildi:
Avrupa Konseyi gözlem heyeti:
— Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti.
— Oy sayım prosedüründe son anda yapılan değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırmıştır.
— Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi.
— Genel olarak bakıldığında referandum standartları tutturamadı, hukuki altyapı demokratik bir süreç için yetersizdi.
AGİT gözlem heyeti:
— Anayasa referandumunda idari kaynaklar “evet” kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı.
— Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi; YSK’nın tarafsız içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı.
— Anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı.
— YSK’nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanunla çelişkili olduğunu söyleyebiliriz.