Son dakika… Almanya’dan flaş açıklama: Erdoğan’ın o korumalarını istemiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington’da göstericilere müdahale eden korumalarının Hamburg’daki G20 zirvesine gelmesini istemediğini açıkladı.

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington’da protestoculara müdahale eden korumalarının Almanya’nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak G20 zirvesine gelmesini istemiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Berlin‘de yaptığı açıklamada “Alman hükümeti bu korumaların Türkiye Cumhurbaşkanı’na Hamburg’ta eşlik etmeyeceğine çok emin” dedi.

Welt am Sonntag gazetesi Alman Dışişleri Bakanlığı’nın ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya’ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde ilettiğini bildirdiğini yazmıştı.

Hamburg Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Ulf Wundrack de “Washington’daki gibi Türk Cumhurbaşkanı’nın korumalarının göstericilere müdahale etmesi gibi sahneler Hamburg’da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek” demişti.

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WASHINGTON’DA NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump’la ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Washington’daki Türk Büyükelçiliği Konutu önünde arbede çıkmıştı.

Erdoğan destekçileri ile aralarında PKK sempatizanlarının da bulunduğu göstericiler arasında yaşanan kavgada, ikisi ağır 11 kişi yaralanmıştı.

Bu olay Ankara-Washington hattında gerilime yol açmış, ABD Kongresi korumaların karıştığı kavgayı kınamıştı. Türk Dışişleri de bu karara çok sert tepki göstermişti.

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KORUMALARA SİLAH İZNİ

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre Federal İdari İşler Dairesi (BVA) G20 Zirvesi’ne katılacak yabancı delegasyonların güvenlik personeline silah taşıma izni verebilecek.

Daire’ye şimdiye kadar ABD, İngiltere, Meksika, Güney Afrika, Vietnam ve Hollanda’nın bu yönde resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.

Daire’nin şu ana dek kendisine yapılan başvurulardan hiçbirini reddetmediği kaydedildi. Delegasyonların güvenlik personelinin sadece Alman hükümetinin izin vermesi halinde silah taşıyabileceği açıklandı.