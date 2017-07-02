Son dakika… Almanya’dan flaş açıklama: Türkiye haklı!

Ankara-Berlin hattında yaşanan derin kriz sürerken, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den Türkiye'nin hoşuna gidecek bir açıklama geldi.

G20 için Hamburg’a gidecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zirve dışında bir yan etkinlikte Türklere seslenmesine izin vermeyen Alman hükümetinden Ankara’ya zeytin dalı niteliğinde bir çıkış…

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara’dan gelen “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a izin vermiyorlar ama PKK’nın gösterilerine göz yumuyorlar” yönündeki açıklamaları haklı bulduğunu ifade etti.

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Gabriel, “Türkiye’nin bizi PKK’nın propaganda eylemlerine izin vermememiz konusunda uyarmasının haklı olduğunu düşünüyorum” dedi.

PKK’nın 1990’lı yıllardan bu yana Almanya’da terör örgütü olarak görüldüğünü ve yasaklı olduğunu belirten Gabriel, “PKK sadece Türkiye’de yaptıklarından dolayı değil, Almanya’daki koruma şantajları, uyuşturucu ve silah ticareti nedeniyle yasaklı” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’in diğer etkinliklere izin vermeme kararına rağmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı 7-8 Temmuz’da gerçekleşecek G20 zirvesinin önemli bir konuğu olarak ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söylemişti.