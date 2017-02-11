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Son dakika… Bağdat karıştı, ölü ve yaralılar var…

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, yolsuzluğa karşı reform ve seçim kanununun değiştirilmesi talebiyle gösteri düzenliyor. Binlerce kişinin katıldığı gösteride, güvenlik güçleri protestoculara gaz bombasıyla müdahale etti. Polis müdahalesinde ölen ve yaralananların olduğu bildiriliyor.
Sozcu.com.tr
15:3511 Şubat 2017
Dünya
Son dakika… Bağdat karıştı, ölü ve yaralılar var…
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, yolsuzluğa karşı reform ve seçim kanununun değiştirilmesi talebiyle gösteri düzenliyor. Binlerce kişinin katıldığı gösteride, güvenlik güçleri protestoculara gaz bombasıyla müdahale etti. Polis müdahalesinde ölen ve yaralananların olduğu bildiriliyor.

Binlerce Sadr yanlısı Bağdat’ın merkezindeki Tahrir Meydanı’nda toplandı. Gösteriler sırasında güvenlik güçleri göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Sadr yanlıları hükümet binalarına doğru yürürken, “Bize kurşunlarla karşılık verme!” diye slogan attı.

Bölgeden bildiren muhabirler, çatışmalar sırasında ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

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Polisin Yeşil Bölge’ye girmeye çalışanlara ateş açtığı ve en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Reuters’ın haberine göre de 1 kişi ölürken, 7 kişi yaralandı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr, yaptığı açıklamada, “Tahrir Meydanı'nda toplanan devrimciler kardeşlerim bu mübarek toplantınız beni sevindirdi. Toplanmanızı saygıyla karşılıyor ve yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Irak Başbakanı Haydar Abadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sağduyu çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerinin hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye giden yolları kapattığı, bölgenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Şii lider son olarak Başbakan Abadi'ye de seslenerek, “Göstericilerin taleplerini yerine getir” dedi.

Son güncelleme: 18:0311.02.2017
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