Dünya Sözcü’yü konuşuyor: Atatürk’ün katıksız savunucusu!

Kurulduğu günden bu yana Atatürkçü çizgisinden milim sapmayan Sözcü gazetesine yönelik kabul edilemez operasyon dünyayı ayağa kaldırdı. Amerikan New York Times gazetesinden İngiliz The Times'a, Alman Deutsche Welle yayın kuruluşundan İtalyan Rai'ye neredeyse tüm uluslararası medya, Sözcü'nün sahibi Burak Akbay ve üç çalışanı hakkında verilen gözaltı kararını dünyaya duyurdu.

Uluslararası ajanslar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yaşanan gelişmeleri abonelerine “acil” koduyla servis etti. Dış basın Türkiye’de şok etkisi yaratan operasyonu okurlarıyla sıcağı sıcağına paylaştı.

Fransız AFP haber ajansı Sözcü’ye ve Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yönelik algı operasyonunu sabah saatlerinde ‘acil’ koduyla dünyaya duyurdu.

İngiliz Reuters haber ajansı da gelişmeleri abonelerine servis etti. Haberde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü’ye yaptığı ziyarete dikkat çekildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, gelişmeleri aktardığı haberinde, Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın “Sözcü doğru ve dürüst gazetecilik yaptığı için hedefe alındım” sözlerine yer verdi.

Avusturya gazetesi Kurier, Sözcü’nün protesto mesajı vererek, bugün boş çıkmasını sayfalarına taşıdı. Gazetenin “19 Mayıs Basın Özgürlüğü Özel Sayısı” olarak çıktığını aktaran Kurier, dün arkadaşlarımız Mediha Olgun ve Gökmen Ulu’nun gözaltına alındığını aktardı.

Hollanda’nın çok satan gazetelerinden Telegraaf da, Sözcü’nün bugün boş çıkmasını, “Türk gazetesi, protesto için boş çıktı” ifadesini kullandı.

BURAK AKBAY İDDİALARI YALANLADI

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, gelişmeleri “Türk yetkililer ‘muhalif’ gazetecileri hedef aldı” başlığıyla dünyaya duyurdu.

Hannah Lucinda Smith imzalı haber, “Sözcü, bayilerde yer alan 6 muhalif gazeteden biriydi” yorumu yer aldı.

Haberde Türkiye Basın Konseyi’nin görüşlerine yer verilirken, gazetenin sahibi Burak Akbay’ın iddiaları yalanladığı vurgulandı.

NYT: ATATÜRK’ÜN MİRASININ KATIKSIZ DESTEKÇİSİ

ABD’nin en saygın gazetelerinden New York Times, Associated Press’in haberini sayfalarına taşıdı. Gazete Sözcü’nün Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının katıksız bir destekçisi olduğunu ve Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı’nı ve hükümetini eleştirdiğini vurguladı

İngiliz yayın kuruluşu BBC‘nin Türkçe servisi, “Sözcü gazetesine operasyon” başlığıyla verdiği haberde, Anadolu Ajansı’nın servis ettiği bilgilere yer verdi.

BBC Türkçe, sozcu.com.tr’de yer alan Sözcü avukatlarından Celal Ülgen’in şu ifadelerini de sayfalarına taşıdı: “Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın şu anda Sarıyer’deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar.”

Alman Deutsche Welle yayın kuruluşunun Türkçe departmanı da gelişmeleri aktarırken, Sözcü avukatı Ülgen’in temas ettiği şu noktalara değindi:

“Sözcü'ye ‘yönelik algı soruşturmasına’ ilişkin altı kez savcı değişti. Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman’dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor.”

ÖNCE CUMHURİYET, ŞİMDİ SÖZCÜ

İngiliz The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, haberi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurdu.

Zalewski, İngilizce yazdığı mesajında, “Önce Cumhuriyet, şimdi Sözcü: Ultra-laik gazetenin, Türkiye’nin en çok satan üçüncü gazetesi, 4 yöneticisi hakkında (sahibi dahil) gözaltı kararı” ifadesine yer verdi.

Hindistan merkezli haber platformu Indian Express, gelişmeleri Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın “Yaptığımız tek şey gazetecilik. Fakat bu ülkede gazetecilik yapmak zaten başlı başına suç” sözleriyle duyurdu.

İran merkezli Press TV televizyonu da gelişmeleri takipçilerine duyuran medya organları arasındaydı. İnternet sitesinde “Türk yetkililer, İstanbul’daki muhalif Sözcü gazetesinin sahibi ve bazı çalışanları için gözaltı kararı aldı” yazan Press TV, Burak Akbay’ın “doğru ve dürüst gazetecilik yaptığım için hedef alınıyorum” yönündeki sözlerine yer verdi.

Rus yayın organı Sputnik‘in Türkiye servisi de gelişmeleri aktaran medya organları arasında yer aldı. Sputnik, Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı “Bayram sabahı Sözcü’de gözaltılar varmış! Doğruca gazetem Sözcü’ye gidiyorum. Eğer Sözcü de FETÖ’cü ise, Türkiye’de herkes FETÖ’cüdür” ifadelerini aktardı.

HÜKÜMET KARŞITI MEDYAYA YARGI DARBESİ

Almanya’nın etkili siyasi haber dergisi Der Spiegel, “Sözcü'de çalışan gazetecilere gözaltı kararı” başlığını kullandığı haberinde, İstanbul Savcısı'nın Sözcü'nün dört çalışanını bir haber yüzünden “FETÖ bağlantısı ile suçladığını” yazdı.

Dergi, “Hükümet karşıtı medyaya, sert yargı darbesi” sözlerine yer verdi ve şunları aktardı: “Sözcü günlük 270 bin net satışıyla Türkiye'nin üçüncü büyük gazetesi. Gazetenin sloganı ise, ‘SÖZCÜ susarsa, Türkiye susar’ şeklinde. Sözcü operasyonu doğruladı ancak bunun gazetenin yayınını etkilemeyeceğini vurguladı. Türk yargısı, olağanüstü halin ilanından sonra, hükümete yönelik eleştirel yayınlar yapan Türk basınına karşı çok sertleşti. Türkiye'de düzinelerce gazeteci hapiste bulunuyor. Bunların arasında Die Welt muhabiri Deniz Yücel de bulunuyor.”

Dergi, Türkiye'nin basın özgürlüğü sıralamasında dünya listesinde 155. sıraya gerilediğini de vurguladı.

Deutsclandfunk isimli yayın organı da, “Hükümete yönelik eleştirel yayınlar yapan Sözcü'nün sahibi hakkında gözaltı kararı“ başlığı ile haberi duyurdu.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATAN GAZETESİ…

İngiliz Daily Mail gazetesi de yaşananları okuyucularıyla paylaşırken, kararın seküler muhalifler tarafından eleştirildiği vurgulandı. Daily Mail, okuyucularına, “Sözcü Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün laik mirasının sağlam bir destekçisi ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nı ve hükümetini sert bir dille eleştiriyor” yorumunu yaptı.

Alman Die Zeit gazetesi de, benzer başılıkla bir haberi manşetine taşıdı ve eleştirel gazetecilik yapan Sözcü'nün, Fethullah Gülen örgütü üyesi olmamakla birlikte, onunla ilişkilendirilmeye çalışıldığını vurguladı. Gazete, savcılığın bu konudaki soruşturmasına yer verdi.

Alman haber kanalı NTV de haberinde, “Türkiye'den, yayıncı Burak Akbay hakkında gözaltı kararı. Erdoğan'ın tatil yaptığı yeri yayınladıkları için…” başlığını kullandı. NTV, Sözcü'nün Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden olduğunu ve hükümeti eleştirel yayınlar yaptığını belirtti.

Amerikan The Seattle Times gazetesi de Associated Press’in haberi aracılığıyla gelişmeleri okurlarıan duyururken, İtalyan Rai televizyonu da internet sitesinde gelişmelere yer verdi.

İspanyol gazetesi ABC Internacional, “Erdoğan’ın tasfiyeleri bir diğer muhalif ve Kemalist gazeteye sıçradı” başlığını tercih etti.

Sözcü’ye ve Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yönelik operasyonların 19 Mayıs’ta yaşanmasına dikkat çeken gazete, “Sözcü’ye, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’nin bağımsızlık savaşının başlatıldığı günün kutlamalarının yapıldığı tarihte, gözaltıların da dahil olduğu bir polis operasyonu yapıldı” yazdı.

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Periodico da yaşanan gelişmeyi okuyucularına “Türk polisi, ülkenin en çok satan muhalif gazetesi Sözcü’ye yapılan operasyon kapsamında bir gazeteciyi gözaltına aldı ve aramalar gerçekleştirdi” sözleriyle duyurdu.

Gazete, Sözcü’yü “FETÖ’ye muhalif bir duruş sergiliyor” sözleriyle tanımladı.

Venezuela’nın çok satan gazetelerinden El Universal ise “Türkiye polisi, en büyük muhalif gazetenin gazetecilerini darbeyle suçladı” yorumunu yaparak gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

Yeni Zelanda’nın saygın gazetelerinden NZ Herald da gelişmeyi AP haber ajansının geçtiği bültenle duyurdu.

Fransa’nın saygın gazetelerinden Liberation da Sözcü’ye ve Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yapılan operasyonun Türkiye’de muhalif basına baskının arttığı bir dönemde meydana geldiğini kaydetti.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde gelişmeleri başarısız darbe teşebbüsünün ardından başlayan basına yönelik baskı kampanyası kapsamında değerlendirdi. Le Monde, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün “darbe girişiminin ardından tutuklanan gazetecilerin dört misline çıktığı” yönündeki raporunu hatırlattı.

Ortadoğu haberlerini aktaran İngiltere merkezli Middle East Eye portalı, Sözcü patronu Burak Akbay ve üç gazete çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldığını “Türkiye’de baskı” başlığıyla duyurdu.

Belçika’da yayın yapan Le Soir gazetesi “Türkiye: muhalif gazete yetkililerine gözaltı kararı” başlığıyla aktardığı haberinde, Sözcü’nün sahibi Burak Akbay ve üç çalışanı için gözaltı kararı olduğunu yazdı.

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