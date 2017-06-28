Son dakika… Güney Amerika’da sıcak gelişme… Helikopter kaçırıp, bomba yağdırdı

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun "terör saldırısı" dediği olayda bir helikopter başkent Caracas'taki Yüksek Mahkeme binasını bombalamaya çalıştı.

Hükümete göre, bir subay bir polis helikopterini alıp başkent üzerinde uçmaya başladı.

Videolarda, şehrin üzerinde dolaşan bir helikopter görülüyor ve patlama sesleri duyuluyor.

Helikopteri ele geçirdiğine inanılan subay, sosyal medyada hükümeti kınayan bir mesaj paylaştı.

Adının Oscar Perez olduğunu söyleyen subay, yanında maskeli ve üniformalı silahlı adamlarla birlikte çektiği ve Instagram’da paylaştığı videoda, Venezuela halkına “haydut hükümete” karşı çıkma çağrısında bulunuyor.

‘Helikopterden el bombaları atıldı’

Cumhurbaşkanı Maduro, saldırıda helikopterden el bombaları atıldığını söyledi ve güvenlik güçlerinin, saldırının arkasındakileri yakalayacağına dair söz verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan seslenen Madura, helikopterin Yüksek Mahkeme’nin yanı sıra Adalet ve İçişleri bakanlıklarının da üstünde uçtuğunu söyledi.

Reuters’ın yetkililerin ifadelerine dayandırdığı habere göre; mahkemeye dört bomba isabet etti. İçişleri Bakanlığı’na da 15 kez ateş açıldı.

Olayda henüz ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir bilgi yok. Ancak Maduro, saldırı sonucu “onlarca ölüm” yaşanabileceğini ifade etti.

Muhalifler Maduro’nun yetkilerini genişleten kararlar veren Yüksek Mahkemeyi eleştiriyor.

Venezuela’daki ekonomik ve sosyal kriz kötüleşirken, son iki aydan uzun süredir solcu hükümete karşı neredeyse her gün gösteriler düzenleniyor.

1 Nisan’dan bu yana hükümet karşıtı gösterilerde 70’ten fazla kişi hayatını kaybetti.