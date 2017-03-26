ABD'de kanlı gece! 'Son dakika' gelişmeleri ajanslara peş peşe düşüyor. Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde bir gece kulübünde saldırı düzenlendi. Silahlı kişi veya kişilerce barda eğlenenlerin üzerine ateş açıldığı bildirildi. Olayda en az bir kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Saldırının nedenine ilişkin henüz yetkili ağızlardan bir açıklama gelmiş değil.

Son dakika… ABD’de şok saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de kanlı gece! 'Son dakika' gelişmeleri ajanslara peş peşe düşüyor. Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde bir gece kulübünde saldırı düzenlendi. Silahlı kişi veya kişilerce barda eğlenenlerin üzerine ateş açıldığı bildirildi. Olayda en az bir kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Saldırının nedenine ilişkin henüz yetkili ağızlardan bir açıklama gelmiş değil.

Olay gece yarısı 02:00 sularında Linwood semtindeki Cameo adlı gece kulübünde yaşandı. Yetkililer, saldırıda yaralananların ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Yaralılardan bir kısmının hayati tehlikesi bulunurken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Polis yetkilisi Paul Neudigate, “Gece yarısı bir gece kulübünde meydana gelen korkunç bir olayın içindeyiz. Cinayet birimimiz için uzun bir gece olacak” dedi. Neudigate, olay sırasında mekânda yüzlerce insan olduğunu belirtirken, “kaotik bir olay mahalli” ifadesini kullandı.

Associated Press haber ajansı, olaya birden fazla saldırganın karıştığını duyurdu. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, saldırının ardından gözaltına alınan biri olup olmadığına dair bilgi verilmedi. Yetkililer, tanıkların büyük kısmı olay yerinden kaçtığı için bilgi almakta güçlük çekildiğini duyurdu.

GEÇEN YILKİ SALDIRIYI AKILLARA GETİRDİ

Geçen yıl Haziran ayında Florida’da eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikalı Omar Mateen tarafından gerçekleştirilen korkunç eylem, 11 Eylül’ün ardından ABD’de en fazla can kaybının yaşandığı saldırı olarak tarihe geçmişti.