Son dakika haberi… Atilla/Zarrab davasında beşinci duruşma

ABD’de Reza Zarrab’ın önce “sanık”, ardından da “kritik tanık” haline geldiği davada ikinci hafta başladı. 5'inci gününe girilen duruşmanın 'Zarrab bölümü'nde ise 4'üncü gün. Şimdiye kadar saat 17:30'da mahkeme salonundaki yerini alan Zarrab saat 18:00 itirabiyle halen salona getirilmedi.

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, (Rıza Sarraf) New York'ta devam eden mahkemede ifade vermeye devam ediyor.

Duruşmadan notlar;

Saat 18:00 ABD’li muhabir Klasfeld, Reza Zarrab’ın henüz mahkemeye getirilmediğini, bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.



Saat 17:30 – Duruşma başladı. ABD’li gazeteci Katie Zavadski, Zarrab’ın 4’üncü gün için yerini aldığını ve Zarrab’ın ifadesinin çarşamba gününe kadar sürebileceğini bildirdi.



İFADELERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

New York’taki davada Zarrab’ı önce savcılık sorgulamış, başta AKP’li eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler ve Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’a “rüşvet verdiğine” ilişkin ifadeleri büyük tartışma yaratmıştı. Davada savcılık sorgusunun bugün sona ermesi, davanın tutuklu tek sanığı konumundaki Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatlarının “Çapraz sorguya” başlaması bekleniyor. Atilla’nın, ücretleri Halkbank tarafından denen avukatları dışında, bir de “olası çıkar çatışmalarına” karşı sadece Atilla’nın haklarını koruması için Hakim Richard Berman’ın atadığı ve ücreti mahkeme tarafından ödenen bir avukatı daha bulunuyor.

Ancak Zarrab’ın çapraz sorgusunu, ön duruşmalar ve jürili duruşmalar sırasında kritik çıkışlarıyla dikkat çeken kadın avukat Cathy Fleming’in yapması bekleniyor. Fleming, jürili duruşmaların ilk haftasında savcılığın Zarrab’a yönelik sorgulamasında kritik itirazları dışında, bir de mahkemede giydiği ceketleri ile dikkat çekmişti. Özellikle Fleming’in giydiği, sırtında kırmızı çok büyük bir ejdarhanın bulunduğu siyah ceketi, duruşmayı izleyenler arasında çok konuşulmuş, “ejderhalı kadın Reza’ya karşı” esprileri yapılmıştı.

SAVCILIĞIN STRATEJİSİ

Duruşmanın ilk haftasında Zarrab’ı sorgulayan Savcılığın stratejisi öncelikle Zarrab’ın Türkiye’de üst düzey hükümet yetkilileri ve bürokratlarla kurduğu rüşvet ilişkisini ortaya koyarak “suç çetesi” izlenimi vermek, ardından bu rüşvet ilişkisi sayesinde “şebekenin” İran’a yönelik yaptırımları delmek ve Amerikan finans sistemini dolandırmak için nasıl bir “sistem” kurduklarını göstermek olmuştu. Zarrab’a “Atilla rüşvet aldı mı” sorusunu bizzat soran savcılık, Zarrab’ın ağzından “hayır almadı” açıklamasını bizzat alarak, bunu avukatlara “koz olarak” bırakmamaya çalıştı. Ancak rüşvet ilişkisine girmemesine rağmen Atilla’nın “çeşitli nedenlerle bilerek ve isteyerek” kurulan “dolandırıcılık sistemine katkıda bulunduğunu” göstermeye çalışmıştı.

SAVUNMANIN STRATEJİSİ

Atilla’nın avukatlarının çapraz sorgu sırasında izleyecekleri stratejinin ilk işaretlerini ise, Atilla’nın avukatlarından Victor Rokko, davanın açılış konuşmasında vermişti. Rocco, avukatlık ücreti Halkbank tarafından ödenmesine rağmen şaşırtıcı bir çıkışla Çağlayan ve Süleyman Aslan’ı Zarrab’la “rüşvet ilişkisine girmekle” açıkça suçlamış, “utanmazca rüşvet aldılar” demişti. Avukatların stratejisinin bu noktadan yola çıkarak, Halkbank’ta bürokrat olan Atilla’nın “amirlerinin emirlerini yerine getirmekten başka birşey yapmadığını” gerek Halkbank, gerekse Atilla’nın daha üst düzey yöneticilerin “kurbanı olduklarını” ortaya koymak olması bekleniyor. Nitekim Atilla’nın avukatları, “Türkiye’deki siyasetçi bürokrat ilişkisi ve bürokratlar arasındaki amir-memur ilişkisi” konusunda da Amerika’da görev yapan Türk kökenli bir profesörü de “savunmanın şahidi” olarak resmen mahkemeye sunmuşlardı.