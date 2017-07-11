Son dakika haberi… IŞİD doğruladı: Bağdadi öldü (Ebubekir Bağdadi kimdir?)

Dinci terör örgütü IŞİD, örgüt lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı. El Sumaria televizyonunun Irak'ın Ninova şehrinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre; IŞİD'li teröristler örgütün lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldüğünü teyit etti.

Söz konusu kaynağa göre; IŞİD, Bağdadi’nin öldüğünü doğrulayan ve yeni liderin adının verildiği kısa bir açıklama yayınladı. Ancak kaynak, yeni liderin adına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

16 Haziran’da Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bağdadi’nin Rus hava saldırıları sonucu Mayıs ayında Rakka’da ‘muhtemelen’ öldürüldüğü belirtilmişti.

23 Haziran’da ise ABD öncülüğünde IŞİD’e karşı başlatılan Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD’nin Bağdadi’nin Rus hava saldırıları sonucu öldürüldüğüne dair kesin bir kanıta sahip olmadığını ifade etmişti.

29 Haziran’da da Rus milletvekili Aleksey Puşkov, Rus Sputnik haber ajansına verdiği bilgide, Bağdadi’nin öldürüldüğüne ilişkin Rus tarafının edindiği bilginin yüzde 100 doğru olduğunu ifade etmişti.

EBUBEKİR BAĞDADİ KİMDİR?

Katliamlarıyla gündemden düşmeyen teröristlerin lideri Bağdadi, ilk olarak 2014 yılında ‘halifelik’ ilan ederken medyada görülmüştü. Bağdadi’nin öldüğüne dair şimdiye kadar onlarca haber yayınlanmış, ancak şimdiye kadar bu bilgi hiç teyit edilememişti.

Hakkında çok az şey bilinen Bağdadi’nin 1971 yılında Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Samarra kentinde doğduğu tahmin ediliyor.

Bağdadi’nin 2003’teki ABD işgali sırasında Samarra kentinde bir camide vaiz olduğu yönünde bazı haberler yayınlandı.

Dinci terör örgütü liderinin, Saddam Hüseyin Yönetimi sırasında cihatçı bir militan olduğu da düşünülüyor. Bazıları ise El Kaide üyelerinin tutuklu bulunduğu ABD’ye ait Kamp Bukka’da kaldığı dört yıl içerisinde radikalleştiğine inanıyor.

Bağdadi 2010 yılında daha sonraları IŞİD’e dönüşecek El Kaide’nin Irak’taki lideri olarak ortaya çıktı ce Suriye’de Nusra Cephesi’yle birleşme girişimleri sırasında ön plana geldi.

Bağdadi, IŞİD’in Irak’a yoğunlaşması ve Suriye’yi Nusra Cephesi’ne bırakması gerektiğini söyleyen El Kaide lideri Ayman el-Zevahiri’ye bağlılık yemini etmedi. IŞİD lideri ve ona bağlı teröristler, açıkça El Kaide’ye meydan okudu.