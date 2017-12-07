Son dakika haberi… Zarrab’ın ifadesinde 7’nci günü…

Bugünkü duruşma Hakan Atilla'nın avukatlarının 'kritik sunumu' için sarktı. Yaklaşık yarım saat geç başlayan duruşma sürüyor...

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı “ABD, Hakan Atilla’ya karşı” davasında tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, (Rıza Sarraf) New York'ta devam eden mahkemede ifade vermeye devam ediyor. Dünkü duruşma, Atilla’nın avukatlarının dinlettiği tapelerle sona ermişti. Bugünkü duruşma ise Atilla cephesinden gelen “17 Aralık sonrası Halkbank’ın, ABD’ye Reza Zarrab başvurusu yapmasının kanıtlanması” hamlesi ile başladı.

Duruşmadan notlar:

Saat 19:30 ABD’li muhabirlerin aktardığına göre; önceki ifadesinde, İran'la bağlantılı işlerinin kimi zaman Halkbank'ın alt kademelerdeki çalışanlarına takıldığını söyleyen Zarrab’ın dinletilen son tapesinde “İşler Hakan Atilla'da o kadar takılmıyordu” dediği anlaşılıyor.

Saat 19:15 Sorgu önceki duruşmalarda olduğu gibi uzun ses kayıtlarının dinletilmesiyle devam ediyor. Kayıtlar, Zarrab ile Süleyman Aslan arasında 2013’te yapılmış telefon görüşmelerine ait.

Saat 18:30 Zarrab’ın çapraz sorgusu sürüyor.

Saat 18:00 Tapeler dinletiliyor.

Saat 17:50 Duruşma başladı.