Son dakika… Hollanda ile büyük kriz: Çavuşoğlu’nun uçuş izni iptal edildi

Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti. Çavuşoğlu, Hollanda'nın tüm itirazlarına rağmen bugün Rotterdam kentine gideceğini açıklamıştı.

Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti. Çavuşoğlu, Hollanda'nın tüm itirazlarına rağmen bugün Rotterdam kentine gideceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda’da düzenlemek istediği başkanlık referandumu toplantılarının iptal edilmesi üzerine geri adım atmayarak bugün Rotterdam’a gideceğini açıklamıştı.

Sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında, Hollandalı yetkililerin uçuş izni vermeyeceklerini kendisine ifade ettiklerini belirtmiş ve “uçuş iznimi, iptal ederlerse bunun bedeli ağır olur” açıklamasında bulunmuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün ülkesinde siyasi toplantı yapılmasını istemediğini belirterek, “Mesele Hollanda’ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi’ni ya da laleleri görmeye gelebilir. Ama siyasi toplantılar yapmasını istemiyorum” demişti.

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BENZERİ 2012’DE YAŞANDI

Beş sene önce dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın petrol ve gaz konferansına katılmak üzere yapacağı Erbil ziyareti, benzer bir şekilde Bağdat yönetiminin uçuş iznini iptal etmesiyle engellenmişti.

Yıldız’ı taşıyan uçak son dakikada gelen uçuş izniyle, rotası Kayseri'ye çevirmek zorunda kalmıştı.