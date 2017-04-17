Son dakika… Schulz’dan referandum değerlendirmesi

Türkiye’deki başkanlık referandumunu değerlendiren Martin Schulz, referandumun sonucunun Erdoğan’ın Türkiye olmadığını gösterdiğini söyledi.
Başkanlık referandumu sonuçlarını değerlendirilen Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Eylül ayında yapılacak seçimlerde Başbakan Adayı Martin Schulz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Referandumun başa baş sonucu, Erdoğan’ın Türkiye olmadığını gösterdi. Demokrasi ve insan hakları mücadelesi sürmeli” ifadelerini kullandı.
Der knappe Ausgang des Referendums zeigt: Erdoğan ist nicht die Türkei. Einsatz für Demokratie und Menschenrechte muss weitergehen.
— Martin Schulz (@MartinSchulz) 16 Nisan 2017