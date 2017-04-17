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Son dakika… Schulz’dan referandum değerlendirmesi

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Martin Schulz referandum sonuçlarını değerlendirdi. Schulz, "Sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi" dedi.

Sozcu.com.tr
00:0117 Nisan 2017
Dünya
Son dakika… Schulz’dan referandum değerlendirmesi
Avrupa Parlamentosu eski Başkanı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Martin Schulz referandum sonuçlarını değerlendirdi. Schulz, "Sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi" dedi.

Türkiye’deki başkanlık referandumunu değerlendiren Martin Schulz, referandumun sonucunun Erdoğan’ın Türkiye olmadığını gösterdiğini söyledi.

Başkanlık referandumu sonuçlarını değerlendirilen Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Eylül ayında yapılacak seçimlerde Başbakan Adayı Martin Schulz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Referandumun başa baş sonucu, Erdoğan’ın Türkiye olmadığını gösterdi. Demokrasi ve insan hakları mücadelesi sürmeli” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 00:0317.04.2017
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