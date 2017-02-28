Son dakika… Skandalla sonuçlanan törende adı en çok anılan isim konuştu!

Milyonları ekran başına kilitleyen Oscar Töreni, 'yanlış zarf' skandalıyla sona ererken, gece boyunca adı en çok anılan isim şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump'tı.

89’uncu Akademi Ödülleri Töreni’ni sunan Jimmy Kimmel’ın canlı yayında “uyanık mısın” diye tweet attığı Trump’ın yanıtı dün gün boyu merak edildi.

Hemen her konu hakkında Twitter’dan mesaj paylaşan Trump, Kimmel’a yanıt vermedi fakat Breitbart News yayın organına verdiği mülakatta konuya ilişkin görüşünü bildirdi.

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USA Today’ın haberine göre; Trump, hatanın “törenin politikaya çok odaklanmasından kaynaklandığını” savundu.

45’inci ABD Başkanı olarak 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a çıkan Trump, “Sonda organize olamadılar. Biraz üzücüydü. Oscarlar’ın şaşaasına gölge düşürdü. Ben de Oscarlar’da bulundum. Kaybolan çok özel bir şey vardı ve sonunda o şekilde olması üzücüydü” dedi.

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Jimmy Kimmel’in sunduğu törenin sonunda, En İyi Film Oscarı’na Aşıklar Şehri’nin (La La Land) değer görüldüğü açıklandı. Ancak kısa süre içinde zarfların karıştığı ortaya çıktı. Akademi’nin en iyi film tercihinin Ayışığı (Moonlight) olduğu anlaşıldı.

Oscar Ödülleri’nin oylama sürecini 83 yıldır denetleyen PricewaterhouseCoopers (PwC) şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta Aşıklar Şehri (La La Land) ile Ayışığı (Moonlight) filmlerinin ekipleri ve ödülü yanlış takdim eden “Bonnie and Clyde” filminin efsanevi oyuncuları Faye Dunaway ile Warren Beatty’den olmak üzere tüm seyircilerden özür dilendi.