Son dakika… Türkiye’nin adalet arayışı dünyanın gündeminde

İstanbul Maltepe Meydanı'nda 2.5 milyona yakın katılımlı devasa bir mitingle sona eren Adalet Yürüyüşü dünya medyasının da gündem konuları arasında başı çekti.

İngiliz Reuters, Amerikan Associated Press ve Fransız AFP gibi saygın haber ajansları gelişmeleri abonelerine servis ederken; BBC, CNN, New York Times, Washington Post, Sputnik, France 24, Al Jazeera, Spiegel Online ve Deutsche Welle’nin de aralarında bulunduğu yayın kuruluşları, Türkiye’deki ‘adalet arayışı’nı tüm dünyaya duyurdu.

Reuters, “Türkiye’deki darbe sonrası baskıya karşı dev bir kalabalık İstanbul’da toplandı” başlığıyla geçtiği haberinde, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verdi.

İngiliz haber ajansı, “Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün ilk günlerde mütevazı bir destek aldığı fakat yol boyunca yürüyüşe daha fazla insan katıldıkça, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iktidardaki partisi AKP tarafından girişilen ve yaklaşık bir yıl süren darbe sonrası baskılara karşı şimdiye kadarki en büyük protesto gösterisine dönüştüğünü” aktardı.

Amerikan Washington Post gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını “alışılmadık bir şekilde ateşli” ifadesiyle nitelendirdi.

İngiliz Financial Times gazetesi, ‘anamuhalefet genel başkanının liderlik ettiği güç gösterisi’ ifadesine yer verdiği haberinde, “hak, hukuk, adalet” sloganına dikkat çekti.

Katar merkezli Al Jazeera yayın kuruluşu, “Türkiye’nin anamuhalefet paritisi lideri başkent Ankara’dan İstanbul’a yaptığı 25 günlük Adalet Yürüyüşü’nü tamamladı” yazdı. Al Jazeera, Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “yeni bir başlangıç” ifadesine dikkat çekti.