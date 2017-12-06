Trump’dan son dakika açıklaması: Kudüs kararı çoktan alınması gereken bir karardı

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'le ilgili son dakika açıklaması yaptı. Trump, "Kudüs kararı geç alınmış bir karardı" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, diplomatlarına, "İsrail, Kudüs ve Batı Şeria'ya gitmeyin" uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen “ABD Başkanı Trump, İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıyacak ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel-Aviv’den Kudüs’e taşıyacak” iddiaları gerçek oluyor… Başta Türkiye, Filistin, Ürdün ve Suudi Arabistan olmak üzere Avrupa Birliği, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da sert bir dille karşı çıktığı bu gelişmenin ardından herkes Trump’ın açıklamasını bekliyordu.

Bölgede sadece İsrail’in desteklediği bu karara itiraz edenler arasında yer alan Katolik aleminin ruhani lideri Papa bile bölgedeki mevcut durumun korunması gerektiğini dile getirirken Trump bugün, “Kudüs kararı çoktan alınması gereken bir karardı” ifadesini kullandı. Trump, kabinesine konuyla ilgi verirken İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıyacağını söyledi. Trump, “Bence bu geç kalınmış bir karardı. Birçok başkan bir şey yapmak istediklerini söyledi ama bir şey yapmadı” dedi.

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Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise ABD Dışişleri Bakanlığı, bütün temsilciliklerine, diplomatlarının İsrail, Kudüs ve Batı Şeria’ya 20 Aralık’a kadar gitmemesi çağrısında bulundu.

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