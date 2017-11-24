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Trump Twitter’dan duyurdu: Erdoğan’ı arayacağım

Trump, Twitter üzerinden Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
15:1324 Kasım 2017
Dünya
Trump Twitter’dan duyurdu: Erdoğan’ı arayacağım
Trump, Twitter üzerinden Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

Twitter’ı en etkili ve yoğun kullanan dünya liderlerinden olan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden bugün yapacağı görüşmeleri takipçileriyle paylaştı. Trump, “Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile miras aldığım Ortadoğu’daki karışıklığı sona erdirip barış getirmeyi konuşacağız” dedi.

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Trump, Erdoğan ile görüştükten sonra ise golf oynamaya gideceğini dile getirdi. Trump, “Türkiye ile yapacağım görüşme sonrasında Trump National Golf Club’a gidip Tiger Woods ve Dustin Johnson ile golf oynamaya gideceğim” ifadesini kullandı.

twitter

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Son güncelleme: 15:2024.11.2017
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