Türkiye-Almanya krizinde ikinci perde: Erdoğan rest çekecek mi?

Türkiye ile Almanya arasındaki "İncirlik krizinde" ikinci perde... İncirlik'e giriş izni verilmeyen alman vekillere karşılık, şimdi de Alman hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı yakın korumalarına Almanya'ya giriş izni vermiyor.

Türkiye, İncirlik’i ziyaret etmek isteyen bazı Alman vekillere “terör örgütüne destek veren demeç ve tavırları” nedeniyle izin vermemişti.

Almanya, bunun üzerine Alman hükümeti İncirlik’teki askeri varlığını çekme kararı aldı, ancak Alman parlamenterlere AKP hükümeti tarafından verilmeyen izni de not etti.

İLGİLİ HABER Almanya'dan flaş açıklama: Erdoğan'ın o korumalarını istemiyoruz

İlk fırsatta da AKP hükümetine, adını koymadan “mütekabiliyet” uyguladı.

İncirlik’e giriş izni verilmeyen alman vekillere karşılık, şimdi de Alman hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı yakın korumalarına Almanya’ya giriş izni vermiyor.

Alman hükümetinin izin vermeme gerekçesi, Erdoğan’ın korumaları hakkında ABD’de yaşanan arbede nedeniyle, Amerikan güvenlik makamlarının “yakalama ve gözaltı” kararı vermesi.

Alman hükümeti resmen, eğer ABD tarafından “arananlar” listesine koyulan Türk korumaların 7-8 Temmuz’da Hamburg’da yapılacak G-20 zirvesine getirilmemesini istedi.

İLGİLİ HABER Almanya'dan G20 öncesi Erdoğan'ın korumalarına veto

Korumaların bu uyarıya rağmen Almanya’ya giriş yapmaları halinde ise, Alman makamları tarafından gözaltına alınıp ABD’ye yargılanmak üzere iade edilmelerinin önü açılacak.

ALMANYA İNCİRLİK’TEN ÇEKİLDİ; ERDOĞAN DA REST ÇEKECEK Mİ?

Almanya, parlamenterlerine AKP hükümeti tarafından konulan yasak nedeniyle “rest”çekmiş ve İncirlik’teki tüm askeri varlığını geri çekme kararı almıştı. Şimdi koruma krizi ile birlikte gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a döndü.

İLGİLİ HABER Almanya'dan flaş koruma açıklaması!

Erdoğan’ın Almanya tarafından korumalarına getirilen bu kısıtlama nedeniyle “rest” çekip çekmeyeceği, söz konusu korumaları götürüp götürmeyeceği, ya da Alman hükümetinin bu tavrı karşısında G-20’ye gidip gitmeyeceği merak ediliyor.