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Türklere izin vermeyen Hollanda’dan, İngiltere’de seçim programı

Türk bakanlara konuşma yasağı getiren Hollanda’nın üç siyasi partinin temsilcilerinin katılımıyla Londra Büyükelçiliğinde seçim programı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
23:1912 Mart 2017
Dünya
Türklere izin vermeyen Hollanda’dan, İngiltere’de seçim programı
Türk bakanlara konuşma yasağı getiren Hollanda’nın üç siyasi partinin temsilcilerinin katılımıyla Londra Büyükelçiliğinde seçim programı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı aracında rehin alarak Rotterdam Konsolosluğu'na girişini engelleyen Hollanda'nın Londra Büyükelçiliği'nde seçim programı yapıldığı ortaya çıktı.

Hollanda'nın Londra Büyükelçiliği'nin resmi Facebook sayfasından duyurulan etkinliğe aralarında ırkçı Geert Wilders'in liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi dahil üç siyasi partinin temsilcileri katıldı.

Sosyal medyada verilen bilgiye göre; programa 100 civarında Hollanda vatandaşı katıldı.

İHA

Son güncelleme: 23:3312.03.2017
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