Üçlü zirve öncesi Putin’den kritik görüşmeler!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Soçi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleşecek üçlü zirve öncesinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Selman’la da telefonla Suriye’yi konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Soçi'de gerçekleşecek üçlü zirve öncesinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Selman'la gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu görüşmelerinde güvenlik birimleri de dahil, her iki taraf için de faydalı olacak çeşitli alanlarda ilişkileri arttırılması gerektiğini belirtti. Suriye'de terörle mücadelede kaydedilen ilerlemeye de değinen liderler, bu çerçevede Ortadoğu'daki durumun nasıl gelişebileceği konusunda fikir paylaşımı yaptı.

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SİSİ VE PUTİN, ESAD'LA YAPILAN GÖRÜŞMENİN SONUÇLARINI ELE ALDI

Açıklamaya göre, Putin ve Sisi Suriye'deki gelişmeleri ve krizin çözümüne yönelik çabaları konuştu. Putin, Sisi'ye teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik askeri operasyonun nihai aşaması kapsamında ülkedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Konuşmada Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la önceki gün yaptığı görüşmenin sonuçları da ele alındı.

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Açıklamada ayrıca “Nükleer enerji alanındaki projeler de dahil ortak büyük projelerine odaklanılarak ikili ilişkilere dair başlıca konulara da değinildi. Taraflar genel anlamda dostane biçimde gelişen ikili ilişkilerden memnun olduklarını belirtti” ifadeleri kullanıldı.

PUTİN: SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ, KRİZİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK MÜZAKERELERE İVME KAZANDIRACAK

Putin ve Kral Selman, görüşmelerinde Ortadoğu'daki durum konusunda fikir paylaşımı yaparak, teröristlere karşı edinilen son başarılar doğrultusunda Suriye'de uzun vadeli bir istikrar sağlama olasılıklarına yönelik konuları ele aldı.

Putin, Soçi'de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin Suriye'ye yönelik müzakerelere, krizin çözümüne ve Cenevre'de BM himayesinde gerçekleştirilen çalışmalara bir ivme kazandıracağını vurguladı.

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PUTİN, ÜÇLÜ ZİRVE HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kremlin ayrıca Putin'in tüm liderlere Esad'la görüşmesi ve bugünkü üçlü zirvenin gündemindeki başlıca konular hakkında bilgi verdiğini aktardı.

RUHANİ: SURİYE’NİN GELECEĞİ YABANCI GÜÇLERE BIRAKILMAYACAK

Bu arada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, üçlü zirveye katılmak üzere Tahran’dan ayrılmadan önce basına konuşan Ruhani, “Suriye’nin geleceği yabancı güçlere bırakılmayacak ve bu ülkenin halkı buna karar verecek” dedi.

Soçi’de yapılacak liderler zirvesinin Suriye’nin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, “Bu oturumlar, ülke halkının görüşlerini yansıtacak Suriyeli grupların, geleceklerini belirlemek adına aralarında yapacakları görüşmelere yol açmalı” ifadesini kullandı.