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Dünyaca ünlü rockçı siyasete giriyor

ABD'li ünlü şarkıcı Kid Rock, siyasete girmeye hazırlanıyor. 2018'de senatoya girme planlarını yaptığının sinyalini veren Kid Rock, yeni bir websitesi açtı.

Sozcu.com.tr
11:5913 Temmuz 2017
Dünya
Dünyaca ünlü rockçı siyasete giriyor
ABD'li ünlü şarkıcı Kid Rock, siyasete girmeye hazırlanıyor. 2018'de senatoya girme planlarını yaptığının sinyalini veren Kid Rock, yeni bir websitesi açtı.

ABD’de cumhuriyetçilere yakın olan Kid Rock’ın Michigan’da siyasete atılacağı konuşuluyor. Gerçek adı Robert James Ritchie olan şarkıcı Twitter hesabından yeni logosunu ve websitesini duyurdu. Uzun zamandır hayranlarından ‘siyasete gir’ baskısı geldiğini söyleyen Kid Rock, “Yakın gelecekte çok büyük bir açıklamam olacak” dedi.

Kid Rock’ın memleketi Michigan’dan senatör adayı olması bekleniyor. 2018’de gerçekleşecek seçimlere girmesi kulislerde konuşulan Kid Rock’ın rakibi ise bu pozisyona 2000’den beri oturan Demokrat Senatör Debbie Stabenow.

Daha önce Barack Obama’nın göreve geldiği kutlamada sahne alan Kid Rock, geçtiğimiz aylarda da Donald Trump’ı ziyaret etmişti. Kid Rock, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Guardian’a, “Ben mali ve askeri konularda kesinlikle Cumhuriyetçilerin yanındayım fakat sosyal sorunlarda ortadayım” ifadesini kullanmıştı.

Son güncelleme: 12:1513.07.2017
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