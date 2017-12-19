Utanmaz Yunan bakana, Atatürk’ün sözleriyle yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Panos Kammenos bilmelidir ki, Büyük Atatürk'ün İstanbul işgalinde söylediği, 'geldikleri gibi giderler' sözüyle kendisine karşılık veriyoruz" dedi.

Altay, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Kılıçdaroğlu’na ve Türkiye’ye ağır tehditlerde bulunduğunu söyledi. Altay, coğrafi aidiyeti belirsiz formasyonları, egemenliği belirsiz ada ve adacıklarla ilgili olarak bütün uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak 18 adanın Yunanistan’a ait olduğunu söylediğini hatırlattı.

Altay, “Bize ‘gel de al’ meydan okumasında bulunmuştur. Panos Kammenos bilmelidir ki, Büyük Atatürk’ün İstanbul işgalinde söylediği, ‘geldikleri gibi giderler’ sözüyle kendisine karşılık veriyoruz. Ancak Yunanistan bu cüreti, hadsizliği, cesareti nereden buluyor? Yunanistan cüreti, hadsizliği, cesareti AK Parti hükümetlerinin tutarsızlığından, cesaretsizliğinden, acizliğinden bulmaktadır” ifadesini kullandı.

KİME AİT OLDUĞU NETLEŞMEDİ

Barış olması için egemenlik haklarından taviz vermenin Türkiye’ye yakışmayacağını söyleyen Altay, “Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cesaretini hala taşımaktadır. Bu anlayış içerisinde egemenliği tartışmalı ada ve adacıkların Yunanistan tarafından işgalinin bugün Yunanistan Savunma Bakanı tarafından açıkça itiraf edilmesi ve Türkiye’ye meydan okunmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu sorunla ilgili olarak hiç şüphesiz Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden istikşafi görüşmelerin devam etmesinin sakınca görmemekle birlikte, Milli Savunma Bakanı tarafından Yunan Savunma Bakanı’na aynı şekilde mukabil edilmelidir. Bütün dünya bilmektedir ki 18 ada ve adacık egemenliğin kime ait olduğu henüz netleşmemiş, bir uluslararası anlaşmayla belirlenmemiş adacıklar. Bu aidiyeti belirsiz ada ve adacıkların keyfi bir tutumla Yunanistan tarafından işgal edilmesi Türkiye’nin bölgede aczini, güçsüzlüğünün işaretidir. Ayrıca Ege Denizi’nde aidiyeti belli olmayanlar değil, kıta sahanlığı, hava sahası sorunlarımız sürmektedir. Başta Bulamaç, Eşek, Koyun adası olmak üzere 18 ada ve adacığa Yunan işgaline karşı hükümeti bir milli duruş sergilemeye, yerlilik ve milliliği burada ispat etmeye çağırıyoruz. Bu konuda, buna benzer konularda hükümetle her zaman bir işbirliği, güç birliği ve hükümetin atacağı adımların tümünün, tamamının arkasında olduğumuzu kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz” diye konuştu.

Taşeron ile ilgili olarak Altay, hükümetin kendi içinde netlik sağlanamadığını ifade etti. Altay, “Taşeron düzenlemesinde adaletsizliklerin, eşitsizliklerin olacağını öngörüyoruz. KHK ile gelmesi bizim Anayasa’ya aykırılık noktasında elimizi zorlaştırır. Kanun teklifiyle gelsin, hukuki, adil gelsin. Şu anda Türkiye’de sendikalı işçi hakkı neyse, taşeron işçisinin o hakkı almasını istiyoruz. Böyle bir teklifi buyursunlar, getirsinler, söz veriyoruz iki saat içinde geçmesi için tüm desteğimizi veririz” şeklinde konuştu.