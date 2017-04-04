‘Yolsuzluk yapacağım’ dedi seçimde yüzde 10 oy aldı

SIRBİSTAN’da önceki gün cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.

11 adayın yarıştığı seçimleri yüzde 57 ile Başbakan Aleksandar Vuçiç kazandı. Ancak seçime komedyen Luka Maksimoviç'in (25) hayali karakteri Ljubisa Preletacevic damga vurdu. 10 bin imza toplayıp aday olan Maksimoviç'in seçim vaadi ‘yolsuzluk yapıp, çaldığı paraları halkla paylaşmak'tı. Yüzde 10 oy ile 3'üncü olanMaksimoviç “Halkın hayali bir karaktere teveccüh göstermesi endişe verici” dedi.

350 bin oy alan Maksimoviç, Sırbistan eski Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç'in de yer aldığı 11 siyasetçiyi solladı.