Eğitim fakültelerindeki lisans programları güncelleniyor

Ankara’da düzenlenen çalıştayda, 25 ayrı komisyonda eş zamanlı olarak eğitim fakültelerindeki program güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi

Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin lisans programlarını güncelleme süreci kapsamında geçtiğimiz hafta Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakülteleri ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, 25 ayrı komisyonda eş zamanlı olarak program güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin lisans programlarını güncelleme süreci devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakülteleri ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin ev sahipliğinde çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, 25 ayrı komisyonda eş zamanlı olarak program güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalıştaya YÖK, üniversitelerdeki Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin öğretim üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'den temsilciler katıldı. Çalıştayda Temel Eğitim (Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği), Yabancı Diller Eğitimi (İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça Öğretmenliği), Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik ve Resim-İş Öğretmenliği), Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Tarih, Felsefe grubu öğretmenliği), Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi alanların üzerinde çalışıldı. Çalıştayda oluşturulan taslak lisans programları, daha geniş bir platformda 20-23 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan “26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi”nde eş zamanlı olarak düzenlenecek oturumlarda 25 ayrı komisyonda tartışmaya sunularak, program geliştirme süreci devam edecek.

Öte yandan 2016 yılında Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin bölüm ve anabilim dalları yeniden yapılandırılmıştı. Fakülte ve enstitülerde 2016-2017 öğretim yılından itibaren de yeni bölüm ve anabilim dalı yapısı içinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri sürdürülüyor. Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki çağcıl gelişmeler yanında, toplumsal ihtiyaç ve talepler dikkate alındığında programlarda yeniden yapılanma ve güncelleme çalışmaları bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Lisans programlarındaki ilk güncelleme çalışması özel eğitim alanında yapılmış; yeni Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aynı alanda eğitim veren programlar için “çekirdek müfredat” oluşturma konusu gündeme geliyor. Bu bağlamda Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin lisans programlarının da güncellenmesine ve ortak çekirdek programlar oluşturulmasına ihtiyaç duyuluyor. Geçmişte 1997 ve 2006 yıllarında da benzer çalışmalar yapılırken, 2016 yılında YÖK'ün koordinasyonunda başlayan güncelleme çalışmaları 2017 yılında da devam ediyor. Böylece öğretmen yetiştirme alanında yaklaşık 10 yılda bir program güncellemesi yapılmış oluyor.

Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin lisans programlarını güncelleme çalışmaları kapsamında ilk çalıştay, geçtiğimiz yıl 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakülteleri öğretim üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmen ve öğretmen adayı öğrencilerin katılımıyla “Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı” adı altında yapılmıştı. Bu çalıştayda ağırlıklı olarak ilkokul ve ortaokullara öğretmen adayı yetiştiren programlar üzerinde durulmuştu.