Eğitimciler ‘Açık Uçlu Soru Sistemi’ için kaygılı

Eğitim-Sen, ezberci eğilimi güçlendirme riski, öğretmenlerin görevden alınmasıyla 1 milyon öğrencinin etkilendiğini ve bunun eğitim hizmetinde büyük tahribata yol açması nedeniyle öğrencilere haksızlık olacağı, yanlış kodlama sorununun büyüyeceği gibi birçok nedenden ötürü ÖSYM'nin açık uçlu soru sistemine geçişi konusunda kaygılı olduklarını açıkladı.

Eğitim-Sen, ezberci eğilimi güçlendirme riski, öğretmenlerin görevden alınmasıyla 1 milyon öğrencinin etkilendiğini ve bunun eğitim hizmetinde büyük tahribata yol açması nedeniyle öğrencilere haksızlık olacağı, yanlış kodlama sorununun büyüyeceği gibi birçok nedenden ötürü ÖSYM'nin açık uçlu soru sistemine geçişi konusunda kaygılı olduklarını açıkladı.

ÖSYM, üniversiteye giriş sınavlarının ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda “açık uçlu” soruların yer alacağını ve bu soruların bu yıl yapılacak sınavda sorulacağını duyurdu.

Bu kapsamda, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru ve Yabancı Dil testinde ise 3 sorunun “kısa cevaplı” sorulardan oluşacağı belirtildi.

Açık uçlu sorulara verilecek yanıtların bir kelime veya sayıdan oluşacağının belirtildiği sistemde yanıtlar, cevap anahtarına harf harf ya da rakam rakam tek tek kodlanacağı, el yazısı veri tabanı oluşturulduktan sonra ise adayların yanıtları el yazılarıyla doldurabileceği ifade edildi.

İLGİLİ HABER ÖSYM LYS'de yer alacak 'açık uçlu' soru örneklerini yayımladı

Eğitim-Sen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ÖSYM tarafından getirilen bu sisteme dair kaygılı olduğunu belirtti. Eğitim-Sen kaygılarını şöyle sıraladı: