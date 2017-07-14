En çok kayıt yapılan fakülteler

LYS sonuçlarının ardından sıra tercih yapmaya geldi. Eğitim Uzmanı Dinçer, 2016-17 Öğretim yılında en çok yeni kayıt yapılan fakültelerin iktisadi idari bilimler ve işletme, edebiyat ve fen edebiyat, sağlık bilimleri ve tıp, mühendislik, mimarlıklar ve doğa bilimleri, eğitim, ilahiyat ve İslami İlimler, hukuk fakülteleri olduğunu söyledi.

Yoğun sınav maratonunun ardından LYS sonuçları da açıkladı. Sıra doğru tercihi yapmaya geldi. Bu noktada doğru meslek ve doğru üniversite seçimi önem kazanıyor. Eğitim Uzmanı Aladdin Dinçer, 2016-17 öğretim yılında en çok yeni kayıt yapılan fakültelerin iktisadi idari bilimler ve işletme, edebiyat ve fen edebiyat, sağlık bilimleri ve tıp, mühendislik, mimarlıklar ve doğa bilimleri, eğitim, ilahiyat ve İslami İlimler, hukuk fakülteleri olduğunu söyledi. Dinçer, yüksekokullarda ise sağlık ve spor ve uygulamalı bilimler, meslek yüksekokullarında da meslek yüksekokulları, sağlık, sosyal ve teknik meslek yüksekokullarının tercihte ilk sıralardaki koruduğunu belirtti.

Türkiye’de kamu özel üniversite sayısının hızla arttığına işaret eden Dinçer, “Son çıkarılan yasa ile üç özel üniversitenin daha kuruluşuna onay verildi. Böylece üniversite sayımız 6 özel MYO dahil 186'yı bulmuş oldu. Bu üniversitelerde; bin 402 fakülte, 325 yüksekokul, 876 MYO bulunuyor. Ağırlığını yabancı diller alanının oluşturduğu öğrencisi olmayıp açık görünen birim sayısı 365. Ön lisans, Lisans, ön lisans ve lisans ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim yapan bu üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı 7 milyon 198 bin 987 milyonu bulmuş durumda. Çoğunluğu taşra üniversitesi olmak üzere sayıları 12 ile 25 arasında değişen MYO bünyesinde barındıran üniversite sayısı 19. Bunlar arasında Kocaeli Üniversitesi 25 MYO ile ilk sırada yer alırken, onu Konya Selçuk 22,İsparta Süleyman Demirel 20,Aydın Adnan Menderes 18,afyon Kocatepe 15 ile takip ediyor. İllerde bir üniversitenin yanında ikinci bir üniversite kurulmaya başladı” diye konuştu.

910 BİN 680 KONTENJAN

Bu yıl geçen yıl ayrılan kontenjandan 58 bin 284 fazla artan kontenjana göre tercihler yapılacağını anlatan Dinçer, “YÖK Başkanı ‘lisans ve ön lisans kontenjanının 910 bin 680′ olduğunu açıkladı. YÖK Başkanı açıklamasına devamla “sınavların adalet sağlayan bir mekanizma olduğu hususunda bir uzlaşı’ olduğunu ifade etti. Aynı açıklamasında YÖK Başkanı ‘açık öğretim kontenjanlarının da 24 bin arttırılarak 194 bin 158'e çıkarıldığını’ söyledi. Sınavların adil ve eşitlik sağlayan bir işlev gördüğü ve üzerinde bir mutabakat olduğu hususu oldukça tartışmalı bir konudur. Mevcut durum kötünün iyisi olarak açıklansa daha anlaşılabilir olacak” dedi.

‘BACASIZ FABRİKA’

Dinçer, “Birçok ildeki üniversite öğrenci sayısı o ilin nüfusunda artış sağladı. Ciddi sayılabilecek fabrikası bulunmayan bazı illerde üniversiteler ‘bacasız fabrika’ işlevi görmeye başladı. Üniversiteler bulunduğu ilin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına ve dokusuna kısacası hayatına önemli katkılar sunuyor. Ülkemiz üniversitelerinin bulundukları yerleşim bölgelerinin doğal, sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına ne kadar etki ettiklerini kesin olarak söylemek mümkün olmamakla birlikte ekonomik hayatına önemli etkilerinin olduğunu söylemek mümkün” diye konuştu.

HARCAMALAR ARTTI

Üniversitelerde kamunun öğrenci başına yaptığı harcama ile öğrencilerin aylık yaptıkları zorunlu harcama giderlerinin oldukça yükseldiğini kaydeden Dinçer, “Bu harcamaları ulaşımdan sağlığa beslenmeden barınmaya, giyimden sosyal etkinliklere pek çok alanda görmek mümkün. Eğer öğrenci ikameti okuduğu ilde kayıtlı ise yerel seçim sonuçlarına bile ciddi oranda etki edebiliyor. O nedenle üniversiteler kurulu oldukları illerin beşeri unsurlarını etkiliyor, toplumsal dönüşüme ivme kazandırıyor” dedi.

Üniversitelerde okuyan öğrencilerin yüzde 92,10'u devlet, yüzde 7,90'ı özel üniversiteler ile özel meslek yüksekokullarında okuyor.

2016 yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıranların yüzde 88,28'i devlet, yüzde 11,72'si özel üniversite ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptırdı.

Tablo 1 Devlet Üniversitelerine Yeni Kayıt ve Toplam Öğrenci Sayıları

Yükseköğretim Programı Yeni Kayıt T.Öğrenci Say Ön lisans (İkinci Öğretim Dahil) 280275 964603 Lisans (İkinci Öğretim Dahil) 396679 1823254 Uzaktan Öğretim (Lisans, Yüksek Lisans ve Ön Lisans Dahil) 7362 27707 Açık Öğretim (Lisans ve Ön Lisans) 481654 3306797 Yüksek Lisans 75069 480215 Doktora 7191 81267

Akademisyen sayıları ve bir akademisyene düşen öğrenci sayıları