‘LYS’de mutlaka bir cevap yazın’

Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, LYS'de soruların cevaplarının da optik form üzerine yazılacak olması, cevapların kısa olacağı anlamını taşıdığına ve açık uçlu sorularda yapılan yanlışların doğru cevapları etkileyemeyeceği için öğrencilerin mutlaka bir cevap yazmasında yarar olacağını söyledi.

Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, LYS'de soruların cevaplarının da optik form üzerine yazılacak olması, cevapların kısa olacağı anlamını taşıdığına ve açık uçlu sorularda yapılan yanlışların doğru cevapları etkileyemeyeceği için öğrencilerin mutlaka bir cevap yazmasında yarar olacağını söyledi.

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin gireceği YGS için heyecanlı bekleyiş ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile son buldu. ÖSYM bu yılki sınav sisteminde başarıyı arttırmak, üniversite sınav ve tercih kalitesini arttırmak amacıyla bazı değişiklikler yaptı. Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, ÖSYM sisteminde yapılan değişiklikleri ve bunların olası yansımalarını değerlendirdi. Peki, sınava girecek öğrencileri ve ailelerini ilgilendiren önemli konu başlıkları neler?

“AÇIK UÇLU SORULARIN BELİRLEYİCİ OLMASI DÜŞÜK İHTİMAL”

Her bir sınavda 3’er adet açık uçlu soru yöneltilecek olmasının, sınav açısından belirleyiciliğin düşük olduğunu, değerlendirmede önemli bir puansal katkı veya kayıp yaratmayacağını belirten Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, ‘sadece ilk uygulama ve açık uçlu sorular ile tanışma anlamında sorulacağını düşünüyorum' dedi. Ayrıca Salim Ünsal, bu soruların cevaplarının da optik form üzerine yazılacak olması, cevapların kısa olacağı anlamını taşıdığına ve açık uçlu sorularda yapılan yanlışların doğru cevapları etkileyemeyeceği için öğrencilerin mutlaka bir cevap yazmasında yarar olacağına değindi.

“EN ÖNEMLİ DEĞİŞİM GEOMETRİ TESTİNİN MATEMATİK TESTİNİN İÇİNE DAHİL EDİLMESİ”

“Az yapılan bir test olması nedeniyle önceden çok da cevaplandırılmayan bir test olan geometrinin, matematik testinin içine dahil edilmesi ile daha fazla cevaplandırma zorunluluğu ortaya çıktı” diyen, Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, ‘'Sistemdeki en önemli değişim Geometri testinin matematik testinin içine alınması oldu. Bu da MF ve TM puan türleri itibariyle geometrinin etkinliğinin artmasına yol açacaktır…'' dedi.

Bu değişimin yaratacağı değişiklikler ise; MF-1 için 1 geometri sorusu 1,04 kadar etkiye sahipken, şu an 1,95’e yükseldi. Matematik ise 2,08’den 1,95’e geriledi. MF-2’de 1 Geometri etkisi 0,56’dan 1,15’e yükseldi, 1 Matematik ise 1,28’den 1,15’e gerilemiş oldu. MF-3’de 1 geometri etkisi 0,4’ten 0,9’a yükseldi, 1 Matematik ise 1,04’den 0,9’a gerilemiş oldu. MF-4’de 1 Geometri etkisi 0,88’den 1,65’e yükseldi, 1 Matematik ise 1,76’dan 1,65’e gerilemiş oldu.

Aynı etki TM türlerinde de önemli değişikliğe yol açacağına değinen Salim Ünsal, ‘'Buna göre; Aynı etki TM Puan türlerinde de önemli değişikliğe yol açacaktır. Buna göre; TM-1 için 1 geometri sorusu geçen yıl yaklaşık 1,067 oranında etkiliydi. Şimdi bu etki 1,65’e yükseldi. 1 Matematik etkisi ise 2,0’dan 1,65’e geriledi. TM-2 için 1 geometri sorusu geçen yıl yaklaşık 0,8 oranında etkiliydi. Şimdi bu etki 1,4’e yükseldi. 1 Matematik sorusu ise 1,76 etkiden 1,4’e geriledi. TM-3 için ise 1 Geometri sorusu geçen yıl yaklaşık 0,66 oranında etkiliydi. Şimdi bu etki 1,15’e yükseldi. 1 Matematik sorusu ise 1,44’ten 1,15’e geriledi' dedi.

ÖĞRETMEN ADAYLARI ARTIK LYS İLE ALINACAK

Tüm öğretmenlik bölümleri ile İlahiyat ve eş değer İslami Bilimler dallarının puan türlerinin tamamının LYS puan türüne taşındığına ve öğretmenlik programlarına 240 bin sıralama getirilmesine değinen Salim Ünsal, ‘' Sistemdeki önemli değişikliklerden bir tanesi de öğretmenlik bölümlerinin LYS ile öğrenci kabul ediyor olması. Öğrencilerin şimdiden ona göre hazırlık yapmaları gerekmektedir…'' dedi.

Sınavsız öğrenci alan 2 yıllık programlara artık YGS ile öğrenci alınacak olmasını belirten Salim Ünsal, ‘'Bu durum sınavsız 2 yıllıklara girmeyi hedefleyen Meslek Liseliler için önemli bir sürpriz oldu…'' dedi.