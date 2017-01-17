Muharrem İnce yeni müfredata ateş püskürdü!

Kendisi de öğretmen olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, MEB'in açıkladığı yeni müfredata çok sert tepki gösterdi.

Kendisi de öğretmen olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, MEB'in açıkladığı yeni müfredata çok sert tepki gösterdi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı yeni müfredata sert tepki gösterdi. Kendisi de öğretmen olan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu yeni müfredat, AKP iktidarının kendisiyle gayet uyumludur. Atatürk’ü, İnönü’yü çıkarmak, din diye hurafe öğretmek tam anlamıyla kendilerine yakışan bir iştir. Hatta eksiklikler var diye düşünüyorum. Yakın tarihimizi 19 Mayıs 1919’dan başlatmak yerine 15 Temmuz 2016’dan başlatmalılar. Ülkenin kurucu kurumu olarak TBMM yerine sarayı koymalılar.

“Ne istediler de vermedik’ gibi bilgiler de yer almalı!”

15 Temmuz’a giden süreç anlatılırken 17-25 Aralık, ‘Ne istediler de vermedik’ gibi bilgiler de yer almalı. Türkçe olimpiyatlarında yapılan konuşmalar da kitaplara girmeli.

Kendilerinden öncekilerin “Abdest suyu alyuvar sayısını artırıyor” mucizesi de mutlaka yeniden kitaplara girmelidir. Mesela satrancı okullarda yasaklamalılar. Yapılanların eğitimle ilgisi yoktur. Siyasal olanın eğitime yansımasıdır. Yapılanların sürdürülebilirliği yoktur! Türkiye Cumhuriyeti eninde sonunda bu bataklığı kurutarak yoluna kaldığı yerden devam edecektir.