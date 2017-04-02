Öğrencilerin korkulu rüyasında flaş gelişme

Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ilk okuma yazma eğitiminde el yazısı yerine dik temel harfler kullanılacak. Uygulamanın nasıl yapılacağı, el yazısının kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusuydu. Bakanlık ayrıntıları açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ilk okuma yazma eğitiminde el yazısı yerine dik temel harfler kullanılacak. Uygulamanın nasıl yapılacağı, el yazısının kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusuydu. Bakanlık ayrıntıları açıldı.

Açıklamaya göre el yazısı kaldırılmayacak. Üçüncü sınıftan itibaren, ‘güzel yazı’ dersi olarak haftalık 8 saatlik Türkçe dersleri içinde 2 saat olarak verilecek.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında uzmanlardan oluşan komisyon kuruldu. Çalışmaların sonunda Başkanlık, gelecek yıldan itibaren ilkokul birinci sınıflarda uygulamaya geçilecek metodun adını “Dik temel harflerle ses esaslı okuma yazma öğretimi” olarak kararlaştırdı. Buna göre öğrenciler, ilkokul üçüncü sınıftan itibaren ise daha az ayrıntılı, daha sade el yazısı eğitimini, haftalık 8 saatlik zorunlu Türkçe dersi içinde 2 saat almaya devam edecek.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 80’İ ZORLANILYOR

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü saha araştırmaları yaptı. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 80’i, öğrencilerin bitişik eğik yazıda zorlandıkları yönünde görüş alındı. Yapılan araştırmaların sonucunda ise öğrencilerin çoğu ileriki yıllarda bu yazı türünü azınlıkta kullanıyor.