ÖSYM’den 2017 LYS için açık uçlu soru açıklaması! İşte açık uçlu soru örnekleri!

ÖSYM'den üniversite adayları için kritik bir açıklama geldi. ÖSYM'nin duyurusuna göre LYS 2017'de açık uçlu sorular yer alacak. İşte ÖSYM'nin örnek açık uçlu soruları...

ÖSYM'den üniversite adayları için kritik bir açıklama geldi. ÖSYM'nin duyurusuna göre LYS 2017'de açık uçlu sorular yer alacak. İşte ÖSYM'nin örnek açık uçlu soruları...

YÖK’ün üniversite sınavlarında açık uçlu soru sistemine geçilmesine dair açıklamasını takiben ÖSYM 2017 yılında yapılacak LYS’de açık uçlu sorular olacağını açıkladı. 2017 Lisans Yerleştirme sınavında sorulacak açık uçlu soruların cevaplarının bir sözcük, bir sayı veya bir cümle gibi kısa olacağı belirtilen duyuru da açık uçlu soru örneklerine de yer verildi. İşte ÖSYM’nin 2017 LYS için açık uçlu soru açıklaması:

Açık Uçlu Sorular Hakkında Bilgilendirme ve Açık Uçlu Soru Örnekleri

“017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardan oluşacaktır.

Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak olup LYS-1 de 3 adet sayısal açık uçlu soru, (LYS-1'de yalnızca Matematik Testi yer alacaktır; Matematik ve Geometri testleri ayrı değil, tek test olacaktır), diğer oturumlarda ise sözel açık uçlu sorular sorulacaktır.

2017 LYS'lerde sorulacak açık uçlu soruların dağılımı aşağıda sunulmuştur:

LYS-1 (Matematik): Matematik Testi (3)

LYS-2(Fen Bilimleri): Fizik Testi (1), Kimya Testi (1), Biyoloji Testi (1)

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2)

LYS-4 (Sosyal Bilimler): Tarih Testi (1), Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi (1)

LYS-5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil Testi (3)

2017- Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara Ek'te yer alan örneklerde yer aldığı şekilde yazılıp kodlanacaktır. Cevap kâğıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacaktır. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır.

2017 LYS'lerde sorulacak sözel ve sayısal açık uçlu soru örnekleri aşağıdaki bağlantıda adayların erişimine sunulmuştur.”

2017 LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4, LYS-5 Açık Uçlu Soru Örnekleri