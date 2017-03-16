Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ÖSYM’den YGS için yeni açıklama

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 12 Mart Pazar günü YGS'ye girenler için, resmi internet sayfasından yeni bir açıklama yaptı.
20:3016 Mart 2017
Eğitim
ÖSYM’den YGS için yeni açıklama
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 12 Mart Pazar günü YGS'ye girenler için, resmi internet sayfasından yeni bir açıklama yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)/ Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başvurularında, e-okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin 17 Mart 2017 tarihinde açılacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, “2017-YGS/LYS başvurularında, e-okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 17 Mart 2017 tarihinde açılacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebileceklerdir” denildi.

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar