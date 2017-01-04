TEOG birincileri başarılarının sırrını anlattı

TEOG sonuçları önceki gün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile dereceye giren öğrenciler de belli oldu. Bunlardan biri 13 yaşındaki Göksü ve 14 yaşındaki Derya. Pırlanta gibi iki öğrenci, TEOG'da sorularn 120 sorunun da tamamına cevap verdi. Adıyaman Kahta'nın gururu olan Derya'nın 2011 yılında evinin bahçesindeyken başına maganda kurşunu isabet etti. Ölümden dönen Derya, o günden bu yana o mermiyle hayata tutundu. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan Göksü ise, başarının sırrını düzenli ders çalışmak olarak ifade etti. Göksu ve Derya'nın hayalleri aynı: Doktor olmak!

TEOG sonuçları önceki gün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile dereceye giren öğrenciler de belli oldu. Bunlardan biri 13 yaşındaki Göksü ve 14 yaşındaki Derya. Pırlanta gibi iki öğrenci, TEOG'da sorularn 120 sorunun da tamamına cevap verdi. Adıyaman Kahta'nın gururu olan Derya'nın 2011 yılında evinin bahçesindeyken başına maganda kurşunu isabet etti. Ölümden dönen Derya, o günden bu yana o mermiyle hayata tutundu. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan Göksü ise, başarının sırrını düzenli ders çalışmak olarak ifade etti. Göksu ve Derya'nın hayalleri aynı: Doktor olmak!

Geçtiğimiz aylarda yapılan TEOG sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren öğrenciler de belli oldu. Gaziosmanpaşa Ülkü Ortaokulu’nda eğitim gören Göksu Darcan, tüm sorulara doğru yanıt vererek büyük bir başarıya imza attı. Binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavda Türkiye birinciliği elde eden Darcan, başarısının sırrını düzenli ders çalışmak olarak açıkladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye 1’incisi olan Göksu Darcan’ı makamında ağırladı. Darcan’ı tebrik eden Başkan Usta, başarılı öğrenciye tam altın ve bilgisayar hediye etti.

“BİRİNCİ OLACAĞIMI BİLMİYORDUM”

Sınava hazırlandığı süre içinde düzenli tekrarlar yaptığını söyleyen başarılı öğrenci Göksu Darcan, “Öncellikle okulda öğretmenlerim konuyu anlattı, eve gelip o konu ile ilgili testler çözdüm. Günlük tekrarlarım oldu ama o tekrarlar o güne özel olmadı. Haftalık tekrarlarım oldu. Okuldaki öğretmenlerimizin çok büyük desteği oldu. Okulda öğretmenlerimiz deneme sınavları yapmıştı. O sınav stresini aşmamda etkili oldu. Olacak gibi geliyordu bana ama ben de bilmiyordum birinci olacağımı. Kabataş Erkek Lisesi’nde okumak istiyorum sonra Koç Üniversitesi'nde okumak istiyorum, sonra da doktor olmak istiyorum” dedi.

Kızına sınav hazırlığı süresince manevi destek verdiğini anlatan anne Meryem Darcan ise, “Kızım ders çalıştığında odasında bile olsa televizyon açmadım. Misafirlerim oldu ama öyle fazla misafir çağırmadım. Ders ortamını oluşturuyorduk, biz ona hiç ders çalış demedik” diye konuştu.

Öte yandan, Gaziosmanpaşa Belediyesi TEOG öncesi ilçe genelinde hazırladığı deneme sınavlarıyla öğrencilere destek verdi. Deneme sınavlarına giren öğrenciler sınav streslerini yenip, genel durumlarını değerlendirme imkanı buldu.

DİĞER BİRİNCİ ADIYAMAN’DAN

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kafa tasında maganda kurşunu ile yaşayan 8. sınıf öğrencisi Derya Güven (14) TEOG'da 120 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Kahta ilçesinde Türkiye Petrolleri Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Derya Güven, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Aileyi ziyaret eden Kahta Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ve Türkiye Petrolleri Atatürk Okul Müdürü Mehmet Yıldırım, azmi ile tüm Türkiye ye örnek olan Derya Güven'e altın hediye ederken, ailesine ise çiçek takdim etti. Kafasına isabet eden maganda kurşunu ile yaşayan Derya Güven beyin cerrahi olmayı istiyor.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

2011'de 3. sınıfa giden Derya Güven, evinin bahçesinde ailesiyle birlikte yemek yediği esnada kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ölümden dönmüştü.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “2016-2017 eğitim öğretim yılında Türkiye Petrolleri Atatürk Ortaokulu öğrencimiz Derya Güven, 120 sorunun tamamını doğru cevaplandırarak Türkiye şampiyonu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Sonraki hayatında başarılar diliyorum. Azim ve kararlılıkla birçok şeyin başarılabileceğinin somut örneği oldu. Umarım kendisinden sonra gelen kardeşlerimize diğer öğrencilere de emsal olur. Tabi bu başarı tesadüf değildir. Ciddi bir gayret ve emeğin ürünüdür. Emek sarf eden özellikle öğretmenlerimize, okul yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Ailesini de kutluyorum. Deryayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kafasındaki kurşunun çalışmalarına engel olmadığını belirten 8. Sınıf öğrencisi Derya Güven, “Kafamda kurşun olmasına rağmen çalışmama engel olmadı. Daha çok çalıştım. Ailem ve kendi geleceğim için daha çok gayret ettim. Bu sayede TEOG' da 120'de 120 yaptım. Günde 6-7 saat ders çalışarak yaklaşık 2 saat kitap okudum. Bu süreçte ailemin ve okul müdürümün ve öğretmenlerimin çok yardımları bana dokundu. 2011 yılında kafama maganda kurşunu değmesine rağmen yine de çalışmamı bıraktım. Azimle daha çok çalıştım. Bu bana daha çok cesaret verdi. Kafama isabet eden maganda kurşunu nedeniyle beyin cerrahı olmayı hedefledim” dedi.

Öğrenci arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan TEOG 1.’si Derya Güven, “Her gün kitap okusunlar. Daha çok ders çalışsınlar. Bunu herkes yapabilir. Bunun için sadece inanç gerekiyor. İnanç başarmanın yarısıdır. Eğer inanıp çalışırlarsa hedeflerine daha hızlı ulaşabilirler” şeklinde konuştu.

Türkiye şampiyonları arasına giren Derya Güven'in babası Nihat Güven, “2011 yılında kızımın kafasına maganda kurşunu isabet etti. İsabet eden kurşun halen kızımın kafatasının içerisinde bulunuyor. Bu bizim için sorun olmadı. Deryanın okulunda başarılı olabilmesi için elimden gelen her türlü yardımı yapmaya çalıştım. Kitap okumasını söyledim. Başarılı olabilmesi için çalışması gerektiğini söylüyordum. Yaptığı çalışmalar ile adım adım başarılı oldu” dedi.

Derya'nın çok azimli bir öğrenci olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mehmet Yıldırım, “Tüm öğrencilerimiz gibi Derya öğrencimizde okulumuzda ki imkanlardan faydalandı. Öğrencimiz için ekstra bir çalışmamız olmadı. Öğrencimiz çok azimli ve başarılı. 6. Sınıftan itibaren periyodik olarak başarısı artan öğrencimiz. Okulumuzun kütüphanesinden sık sık faydalandı. Bol bol kitap okuduğunu takip ediyorduk. Rehber öğretmenlerimiz kendisini sık sık takip ediyor. Diğer öğrencilerimizde çalışıyordu. Bu şekilde bir başarı elde etti. Kendisini tebrik ediyorum. Bizi onurlandırdı. Kendisine hayatı boyunca başarılar diliyorum” dedi.

İHA