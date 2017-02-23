Yıldız Teknik hocalarını uğurladı

Son KHK ile ihraç edilen 330 akademisyen arasında bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görevli 27 akademisyen dün eşyalarını toplayarak üniversiteden ayrıldı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde öğrencileri, hocalarını çiçeklerle uğurladı. Hocaları da odalarındaki kitaplarını onlara hediye etti.

Son KHK ile ihraç edilen 330 akademisyen arasında bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görevli 27 akademisyen dün eşyalarını toplayarak üniversiteden ayrıldı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde öğrencileri, hocalarını çiçeklerle uğurladı. Hocaları da odalarındaki kitaplarını onlara hediye etti.

Yıldız Teknik Üniversitesinin Davutpaşa Kampüsünde toplanan ihraç edilen akademisyenler, meslektaşları ve öğrenciler, kampüsün giriş kapısı önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde “Akademi Susturulamaz. Geri Döneceğiz” yazılı pankart taşıyan grup giriş kapısının önünde toplandı. Burada sloganlar ve gözyaşları içerisinde hocalarına çiçek veren öğrencileri onları alkışlar arasında yolcu etti.

ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA

Üniversite öğrencileri adına yapılan basın açıklamasında da “Adaletsizliğin yanında hocalarımızın yanındayız. Bu süreçte başta anayasa olmak üzere, yaslarla ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler ihlal edildi. Yayınlanan KHK'lar ile üniversitemizin çok değerli hocaları okulumuzdan uzaklaştırıldılar. Hocalarımızın ifade, seyahat ve çalışma özgürlükleri ellerinden alındı” denildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görülürken, grup açıklamanın ardından sınıflarına gitti.

KİTAPLARINI ÖĞRENCİLERİNE BIRAKTILAR

Akademisyenlerin odalarını toplarken kitaplarının bir kısmını, onları uğurlayan öğrencilerine verdikleri, bir kısmını da üniversitenin kütüphanesine bağışladıkları öğrenildi.