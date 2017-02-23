Yıldız Teknik hocalarını uğurladı

Yıldız Teknik Üniversitesinin Davutpaşa Kampüsünde toplanan ihraç edilen akademisyenler, meslektaşları ve öğrenciler, kampüsün giriş kapısı önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde “Akademi Susturulamaz. Geri Döneceğiz” yazılı pankart taşıyan grup giriş kapısının önünde toplandı. Burada sloganlar ve gözyaşları içerisinde hocalarına çiçek veren öğrencileri onları alkışlar arasında yolcu etti.
Üniversite öğrencileri adına yapılan basın açıklamasında da “Adaletsizliğin yanında hocalarımızın yanındayız. Bu süreçte başta anayasa olmak üzere, yaslarla ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler ihlal edildi. Yayınlanan KHK'lar ile üniversitemizin çok değerli hocaları okulumuzdan uzaklaştırıldılar. Hocalarımızın ifade, seyahat ve çalışma özgürlükleri ellerinden alındı” denildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görülürken, grup açıklamanın ardından sınıflarına gitti.
Akademisyenlerin odalarını toplarken kitaplarının bir kısmını, onları uğurlayan öğrencilerine verdikleri, bir kısmını da üniversitenin kütüphanesine bağışladıkları öğrenildi.