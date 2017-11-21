Dolar 1.97 olacaktı 4’e dayandı! Dolarda son durum ne?

2013 yılında TBMM'ye sunulan 10. Beş Yıllık Kalkınma Programı'da belirlenen hedeflere göre 2018 yılında dolar kurunun 1.97 TL olması öngörülüyordu. Ancak gerçekler pek öyle olmadı. Dolar/TL 3.97'yi aşarak tarihi zirveyi gördü.

ABD ile devam eden gerilim, NATO’yla yaşanan kriz, siyasilerin faiz açıklamaları, konjonktürel risklere bağlı olarak yükselen dolar ve euro bu sabah tarihi rekor kırdı. Dolar/TL sabah saatlerinde 3.9781 ile tarihin en yüksek seviyesini gördü.

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Doların bu hızlı yükselişinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) flaş bir hamle geldi. Merkez Bankası bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemlerde sıfıra düşürdü. Böylece fonlama maliyetlerinin 25 baz puan artması bekleniyor. Merkez’in bu kararı piyasada örtülü faiz artırımı olarak yorumlandı. Dolar gibi Euro da 4.6755, sterlin de 5.25 ile zirve yaptı. Dolar ve euro'da yaşanan bu hızlı artış sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu.

PLANLAR 1.97 GERÇEKLER 3.97

Döviz kurlarında yaşanan bu artış 2013 yılında TBMM'ye sunulan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı akıllara getirdi. 10’uncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre 2018 yılında Türkiye’nin GSYH’si 2 trilyon 535.2 milyar lira olacak. Planda 2018 için öngörülen GSYH’nin dolar karşılığı olarak ise 1 trilyon 285.5 milyar dolar ibaresi yer alıyor. Bu hesaba göre 2018 yılında 1 doların 1.97 TL olması öngörülüyordu.

Ancak bugün gelinen noktada dolar 3.97’yi aşarak tarihi rekor kırdı ve zirve yaptı.