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150 ülkeye Türk baharatı

Anadolu topraklarında yetişen otlar ve baharatlar, dünyanın 150 ülkesinde hem insanlara şifa kaynağı oluyor, hem de dünya mutfaklarında hazırlanan yemeklere tat ve lezzet katıyor.

10:1926 Haziran 2017
Ekonomi
150 ülkeye Türk baharatı
Anadolu topraklarında yetişen otlar ve baharatlar, dünyanın 150 ülkesinde hem insanlara şifa kaynağı oluyor, hem de dünya mutfaklarında hazırlanan yemeklere tat ve lezzet katıyor.

Anadolu topraklarında yetişen otlar ve baharatlar, dünyanın 150 ülkesinde hem insanlara şifa kaynağı oluyor, hem de dünya mutfaklarında hazırlanan yemeklere tat ve lezzet katıyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2016 yılında baharat ihracatı yüzde 14 artarak 137 milyon dolar oldu. Baharat ihracatında ilk iki sırada kekik ve defne yer aldı. Türkiye'nin baharat ve şifalı otlar ihracatında ABD lider durumda. Geçen yıl ABD'ye baharat ve odundışı orman ürünleri ihracatı yüzde 26 artışla 27.8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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