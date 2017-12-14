Abraaj Biletall’da hisse aldığını duyurdu

Büyüyen pazarlarda faaliyet gösteren bir özel sermaye şirketi olan Abraaj Group, Anadolu Girişim Sermayesi Fonu aracılığıyla üçüncü yatırımını yaptı. Fon, Türkiye'nin önde gelen online seyahat acentesi Biletall.com'a yatırım yaptı.

Anadolu Girişim Sermayesi Fonu daha önce de Kayseri merkezli BRN Uyku Ürünleri ve tek kullanımlık medikal ürün üreticisi İstanbul ve Şanlıurfa merkezli Yu-Ce Tibbi’ye ortak olmuştu.

Anadolu Girişim Sermayesi Fonu, gelişen pazarlarda 200’den fazla yatırımı olan ve 13.6 milyar dolarlık varlığı yöneten Abraaj’ın Anadolu’daki şirketlere yatırım yapan bir kolu olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketin Biletall.com’un ne kadarını aldığı açıklanmazken, azınlık hisseye sahip olduğu belirtildi.

YILLIK YÜZDE 20’DEN FAZLA BÜYÜYECEK

Abraaj’dan yapılan açıklamada, Türkiye online seyahat pazarının, 2016 ve 2021 yılları arasında yıllık yüzde 20'nin üzerinde büyüme göstereceği tahmin edildiği belirtildi. Biletall’ın da otobüs biletlerinde hakim konumu ve uçak, feribot ve tren biletlerinde artan mevcudiyeti ile Türkiye’nin önde gelen online seyahat acenteleri arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Biletall'ın aynı zamanda Türkiye’de online şehirlerarası otobüs biletlerine yönelik tek global dağıtım sisteminin (GDS) geliştiricisi olması, Türkiye’nin önde gelen online seyahat acentesi olarak konumlanmasına yardımcı olmaktadır. Şirket, online uçak, feribot ve tren bileti satışlarında da konumunu hem B2B hem de B2C kanallarda hızlı bir şekilde güçlendirmektedir.

Türkiye’nin online seyahat pazarı, ülkenin büyüyen orta sınıfı, genç nüfusu, değişen tüketim alışkanlıkları ve artan internet penetrasyonu neticesinde gelenekselden online perakendeciliğe dönüşüm dikkate alındığında yatırım yapmak açısından çekici bir sektör olarak öne çıkmaktadır.”

GEÇEN SENE YÜZDE 42 BÜYÜDÜ

2006 yılında kurulan Biletall, operasyonlarına internet üzerinden (online) şehirlerarası otobüs biletleri satarak başladı ve hızlı büyümesini sürdürerek Türkiye’nin önde gelen online seyahat acentelerinden ve bilet satış platformlarından birisi oldu. Bugün Şirket, 170’den fazla şehirlerarası otobüs şirketinin, 120’den fazla yerli ve yabancı havayolu ile yurtiçi feribot ve tren biletlerini satıyor. Online ve geleneksel seyahat acentesi satış kanallarının sayesinde şirket, 2016 ve 2017 yılları arasında bilet satışlarında yüzde 42’lik bir artış elde etti.

2007 yılından beri Türkiye’ye yatırım yapan Abraaj’ın iş ortaklığı yaptığı şirketler arasında önde gelen e-ticaret şirketi Hepsiburada, entegre lojistik uzmanı Netlog ve süt ürünleri üreticisi Yörsan Grup yer alıyor.

NE DEDİLER?

İşlemle ilgili yorum yapan Abraaj Group Ortağı ve Türkiye ve Orta Asya Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, “Bu yatırım, Türkiye'de Anadolu merkezli, hızlı ve karlı büyüyen bir teknoloji şirketi ile ortaklık yapmak açısından önemli bir fırsatı temsil ediyor. Türkiye’de Hepsiburada ve Hindistan’da Bigbasket başta olmak üzere diğer e-ticaret ve online platform yatırımlarımızdan elde ettiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi, Biletall’ın büyümesinde bir sonraki seviyeye geçmeye yardımcı olmak için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Abraaj Group Direktörü ve Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Başkanı Levent Yeşildağ, şöyle konuştu:

“Bu işlem, Türkiye’nin kalbi Anadolu’daki yüksek büyüme gösteren şirketlere yatırım yapan Anadolu Girişim Sermayesi Fonu’nun yatırım stratejisine ve kapsamına tam olarak uyuyor. Biletall, online otobüs bileti alanındaki tartışmasız liderliği ve online uçak, feribot ve tren biletleri alanında gösterdiği hızla büyümesiyle, Türkiye’de online seyahat ve turizm sektörünün önde gelen şirketi olma konumunu güçlendirmek üzere çok iyi bir noktadadır.”

Biletall CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Çelik ise Anadolu merkezli bir firma olarak Anadolu'daki ilk teknoloji yatırımını almış olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Abraaj’ın Türkiye’deki başarılı performansı ve büyüyen pazarlarda online şirketlere yönelik yatırım ve operasyon uzmanlığının derinliği ile Biletall'ın sektördeki tecrübe ve konumu bir araya gelerek şirketimiz için iyi bir sinerji oluşturacak. Abraaj’ın Biletall için doğru ortak olduğuna inanıyoruz ve önümüzdeki dönemde Abraaj ekibi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.